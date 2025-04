Goldpreis - Bildet die 3.500er $-Marke jetzt den Deckel?

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 26.04.25, um 09:20 Uhr, bei 3.318 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 3.290 $ bis 3.370 $Der stabile Aufwärtstrend im Goldpreis konnte in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreichen. An der markanten 3.500er $-Marke hat der Kurs jedoch nach unten gedreht und ist in der zweiten Wochenhälfte seitwärts gelaufen. Mit Unterstützung im 3.200er $-Bereich dürfte sich der Start in die neue Woche am Montag fest gestalten, sodass die obere Grenze der Tradingrange bei 3.370 $ angelaufen werden könnte.• Nächste Widerstände: 3.500 $ = Vorwochenhoch & Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 3.260 $ = Vorwochentief | 3.127 $ = März-Hoch | 2.956 $ = Februarhoch• GD20 (Std): 3.301 $• Erwartete Tagesspanne: 3.320 $ bis 3.430 $ alternativ 3.270 $ bis 3.350 $Abhängig vom Wochenstart könnte Gold seine Aufwärtstendenz wieder aufnehmen und am Dienstag die 3.400er $-Marke anlaufen. Alternativ wäre ein Verweilen in der Schiebephase möglich, wo die Notierungen um 3.300 Dollar pendeln.Ergänzend zum Stundenchart hat der Goldkurs das Ziel an der 3.500er $-Marke erreicht und ist in einen Pullback übergegangen. Dieser könnte sich noch bis in den 3.200er $-Bereich ausweiten, bevor mit Unterstützung der 20-Tage-Linie ein nächster Bewegungszweig nach oben entsteht. Ein Bruch hingegen würde Druck in Richtung März-Hoch freisetzen.• Mögliche Wochenspanne: 3.190 $ bis 3.450 $In der vorliegenden Situation bleibt nach einem Pullback die Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur zu erwarten. Erst ein Bruch der wichtigen Unterstützung im 3.250er $-Bereich würde eine stärkere Korrektur ankündigen.• Mögliche Wochenspanne: 3.310 $ bis 3.590 $ alternativ 3.090 $ bis 3.320 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)