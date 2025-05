Goldpreis testet die 20-Tage-Linie

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 03.05.25, um 08:52 Uhr, bei 3.240 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 3.190 $ bis 3.290 $Von seinem jüngsten Allzeithoch an der markanten 3.500er $-Marke hat der Goldpreis zunächst nach unten gedreht und sich über der 3.200er $-Marke stabilisiert. Im Verlauf der vergangenen Woche zeigt sich eine leichte Abwärtstendenz, die auch für den Start in die neue Woche am Montag noch etwas Schwäche ankündigen könnte.• Nächste Widerstände: 3.353 $ = Vorwochenhoch | 3.500 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 3.202 $ = Vorwochentief | 3.127 $ = März-Hoch | 2.956 $ = April-Tief• GD20 (Std): 3.247 $• Erwartete Tagesspanne: 3.160 $ bis 3.230 $ alternativ 3.250 $ bis 3.320 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag noch etwas Raum nach unten fordern, um die Nachfragesituation auszuloten. Sollte sich aber bereits Unterstützung am Vorwochentief herauskristallisiert haben, könnte der Goldpreis schon eine Zwischenerholung aufgenommen haben.Ergänzend zum Stundenchart hat der Goldkurs das Ziel an der 3.500er $-Marke erreicht und ist in einen Pullback übergegangen. Dieser hat sich bis in den 3.200er $-Bereich ausgeweitet, wo nun mit Unterstützung der 20-Tage-Linie ein nächster Bewegungszweig nach oben entstehen könnte. Ein Bruch würde hingegen Druck in Richtung März-Hoch ausüben.• Mögliche Wochenspanne: 3.160 $ bis 3.390 $In der vorliegenden Situation bleibt nach dem Pullback die Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur zu erwarten. Erst ein Bruch der wichtigen Unterstützung durch die 50-Tage-Linie würde eine stärkere Korrektur ankündigen.• Mögliche Wochenspanne: 3.250 $ bis 3.470 $ alternativ 3.100 $ bis 3.320 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)