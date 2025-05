Kitco-Umfrage: Wall Street sieht Goldpreis fallen, Main Street bleibt überwiegend bullisch

Goldhändler haben eine weitere turbulente Woche hinter sich, in der das gelbe Metall die zweite Woche in Folge gefallen ist. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News ergab, dass nur eine kleine Minderheit der Branchenexperten in dieser Woche mit einem Anstieg des Goldpreises rechnet, während die Hälfte der Einzelhändler trotz des Rückgangs des gelben Metalls weiterhin bullisch eingestellt ist.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 5 (28%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Die Hälfte der Experten, also 9 der Teilnehmer, erwarten einen Rückgang des Preises. Die restlichen 4 (22%) Analyst hielt hingegen Seitwärtsentwicklungen für wahrscheinlich.Außerdem gaben 273 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren waren 143 (52%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 79 (29%) erwarten einen Preisrückgang, während 51 (19%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de