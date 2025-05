Kodiak Copper präsentiert live auf der Metals & Mining Virtual Investor Conference am 7. Mai

Vancouver, 6. Mai 2025 - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass Claudia Tornquist, CEO, am 7.. Mai live auf der Metals & Mining Virtual Investor Conference von VirtualInvestorConferences.com sprechen wird.- DATUM: 7.. Mai- ZEIT: 14:00 Uhr Eastern Time (11:00 Uhr Pacific Time)- LINK: HIER ANMELDEN- Verfügbar für 1x1-Sitzungen: 8., 9. und 12. Mai - von 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) bis 18:00 Uhr ET (15:00 Uhr PT)Dabei handelt es sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen Fragen in Echtzeit zu stellen. Für Teilnehmer, die nicht in der Lage sind, am Tag der Veranstaltung live dabei zu sein wird auch ein archivierter Webcast nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.Es wird empfohlen, dass Investoren sich vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen über die Veranstaltung zu erhalten.Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com.- Erste Mineralressourcenschätzung in Arbeit - Erste Resultate in Q2- Finanziert für das Explorationsprogramm 2025- Teck Resources & Konwave bedeutende AktionäreKodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel-Terrain im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, einem Bergbaurevier mit produzierenden Minen und ausgezeichneter Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück umrissen, einschließlich mehrerer Zonen mit einer oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung . Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen für eine Erweiterung offen sind und weitere Zielgebiete noch erprobt werden müssen, fährt Kodiak mit der systematischen Erkundung des Projekts fort, um weitere kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona, USA, in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas, geleitet wird.Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Investorenkonferenzreihe, die ein interaktives Forum für börsennotierte Unternehmen bietet, um sich nahtlos direkt den Investoren zu präsentieren.VIC ist eine Lösung zur Einbindung von Investoren in Echtzeit und wurde speziell entwickelt, um Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Investoren zu ermöglichen. VIC ist den Komponenten einer Investorenkonferenz vor Ort nachempfunden und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, mit Investoren in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten aufzuwerten. Virtual Investor Conferences bietet einem globalen Netzwerk von privaten und institutionellen Anlegern eine führende Investorenkommunikation und beschleunigt die nächste Stufe der Investorenansprache.Nancy Curry, VP Corporate Development+1 (604) 646-8362ncurry@kodiakcoppercorp.comVirtuelleJohn M. Viglotti, SVP Unternehmensdienstleistungen, InvestorenzugangOTC-Märkte-Gruppe(212) 220-2221johnv@otcmarkets.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "objektivieren", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Kapitalmärkten sowie Annahmen und Risiken in Bezug auf den Erhalt von Genehmigungen durch Behörden und Aktionäre.Die Geschäftsleitung hat die obige Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder eintreten werden, oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.