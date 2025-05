Gold, Silber und Goldaktien

Gold nach der kleinen Erholung am Dienstag gestern erneut schwach. Der Verkaufsdruck hält an und technisch konnte die erste wichtige Marke, das Ausbruchslevel vom April, nicht verteidigt werden. Nun gibt es die nächsten Unterstützungen im Juni-Future bei 3.106 USD, 3.100 USD und 2.980 USD.Silber konnte sich nur kurz gegen die Goldpreisschwäche stemmen und gibt nun auch nach. Technisch hat Silber diverse kleinere Unterstützungen zwischen 31,62 und 30 USD:Gold fällt und gleichzeitig nimmt die Risikobereitschaft der Anleger nach dem ersten "Mini-Deal" mit den Chinesen im Zollstreit zu. Wenn dies der neue Weg sein soll, bleibt die Frage, warum z.B. Kupfer nicht steigt. Wenn es wirtschaftlich nun besser gehen soll, müsste Kupfer anziehen – tut es aber nicht:Auch Öl und Gas sollte zulegen, wenn dieser Deal mit China plötzlich alle Probleme löst. Beide fallen aber ebenso:Die Goldaktien verlieren auch und da diese oft zu einer Übertreibung oder vollen Ausreizung tendieren, könnte ich mir beim GDX einen Rücksetzer in den Bereich um 41 USD vorstellen, was eine Korrektur des Hochs von rund 20% wäre:Der Markt macht wenig Freude, doch diese Zeiten kreieren auch Chancen. Die Goldproduzenten, als Beispiel, stehen allesamt sehr solide dar. Sie haben starke Bilanzen und massive Cash-Positionen. Die Margen sind sehr robust, so dass fundamental kaum Gefahr besteht. Das bedeutet nicht, dass die Aktien nicht fallen, aber sie werden nur noch günstiger.Im Wachstumsdepot habe ich noch immer rund 80.000 Euro in Cash, was 80% unseres Startkapitals entspricht. Sollte es Bewegungen geben, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, können wir handeln.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.