Wall Street verpasst immer wieder Gelegenheiten, etwas Positives zu tun

Vorletzte Woche schloss der Dow Jones an seiner BEV -5%-Linie (siehe Bear's Eye View (BEV) Chart unten). Damals sagte ich, dass der Dow Jones, wenn er sich in einem Bullenmarkt befindet, über seine BEV -5%-Linie in die Gewinnzone vorstoßen wird, wenn nicht, würde er zurückfallen. In dieser Woche ist der Dow Jones bis auf seine schwarze Trendlinie zurückgefallen.Ich möchte nicht zu viel daraus machen, denn das bedeutet nicht, dass dies das Ende der Welt ist, was den Aktienmarkt betrifft. Aber seit dem 4. Dezember, als der Dow Jones seinen letzten BEV-Nullpunkt im obigen Chart erreichte, ist der Dow Jones bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bot, um eine gewisse Marktstärke zu demonstrieren, gescheitert.1. Anfang Februar (schwarzer Kreis oben) war der Dow Jones kurz davor, einen neuen BEV-Nullpunkt zu erreichen, was ihm jedoch nicht gelang.2. Ende März stand er kurz davor, in die Punkteregion zu gelangen, schaffte es aber nicht. Erneut gelang es dem Dow Jones nicht, einen Bullenmarkt-Meilenstein zu erreichen, da er Anfang April unter seine BEV-Linie von -15% fiel.3. Seit seinen Tiefstständen im April hat sich der Dow Jones wieder erholt. In der letzten Woche, am Montag, schloss der Dow Jones mit einem BEV von -4,94% und damit innerhalb der Scoring-Position. Dort blieb er jedoch nicht lange, denn der Dow Jones schloss letzte Woche mit einem BEV von -7,58%, d. h. 7,58% unter seinem letzten Allzeithoch vom 4. Dezember letzten Jahres und damit unterhalb der Scoring-Position.So entwickelt sich ein Markt nicht weiter. Aber es bedeutet auch nicht, dass das Ende nahe ist. Wenn man jedoch bedenkt, wie lange und wie hoch der Dow Jones seit August 1982 gestiegen ist, bin ich eher pessimistisch, was die kurzfristige Zukunft des Aktienmarktes angeht, da das Jahr 2025 auf das neue Jahr zugeht. Der Dow Jones in den Tagesbalken unten erzählt die gleiche Leidensgeschichte wie sein BEV-Chart oben; eine Geschichte des Scheiterns seit seinem letzten Allzeithoch am 4. Dezember.Es ist zu beachten, dass sich im untenstehenden Chart zwei Doppel-Tops gebildet haben. Das erste bildet sich um das letzte Allzeithoch vom Dezember. Und nun ein zweites Doppeltop, das sich an der 5%-Linie des Dow Jones BEV oder bei 42.700 bildet. Seit März hat die Marke von 42.700 Punkten jedem Anstieg des Dow Jones einen harten Widerstand entgegengesetzt. Wird der Dow Jones nun versuchen, in einem dritten Anlauf über 42.700 zu kommen, oder wird er aufgeben und seine Tiefststände von Anfang April testen?Sollte der Dow Jones das nächste Mal unter seine Tiefststände vom April fallen, wäre das für den Aktienmarkt sehr ungünstig. Aber wird er das? Vielleicht sollten wir uns etwas anderes ansehen, um einen Einblick in die Möglichkeiten unserer Zukunft zu gewinnen, wie z. B. diese 30-jährige Staatsanleihe unten, die im Februar 2020 ausgegeben wurde. Im Mai 2025 ist dies natürlich nur noch eine 25-jährige Staatsanleihe.Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass steigende Anleiherenditen in der Vergangenheit für den Aktienmarkt nachteilig waren. Zum Ende letzter Woche schloss die Rendite dieser Staatsanleihe (rotes Diagramm unten) bei 5,12% und testete damit ihren Höchststand von Ende Oktober 2023, nämlich 5,19%. Sollte die Rendite in den kommenden Wochen auf über 5,25% ansteigen, würde dies meinen Verdacht bestätigen, dass irgendwo da draußen im Wald etwas Großes, Schlimmes und sehr Hässliches auf uns wartet, das nicht im Licht unseres Lagerfeuers zu sehen ist.Was genau das sein wird, ein wütender Bigfoot oder ein Rudel hungriger Schattenwölfe, wissen wir noch nicht. Oder noch schlimmer, könnte es Herr Bär sein? Ich kann es einfach nicht einschätzen, jedenfalls noch nicht. Die Märkte bewegen sich jedoch häufig in Erwartung dessen, was kommen wird, nach oben oder unten, obwohl wir noch nicht wissen, warum. Wir müssen nur abwarten, was die Zukunft bringt, sei es etwas Gutes oder etwas Schlechtes.Nicht nur der Dow Jones lässt Gelegenheiten aus, die Stärke des Marktes zu demonstrieren. In der nachstehenden Tabelle, in der die BEV-Werte für die wichtigsten von mir beobachteten Marktindices aufgeführt sind, gab es am Montag eine BEV-Null, und zwölf Indices befanden sich in Punktereichweite.Letzte Woche war eine großartige Gelegenheit für diese Indices, einige zusätzliche BEV-Nullen in der unten stehenden Tabelle zu erzeugen. Stattdessen gab es nach dem Montag keine weiteren BEV-Nullen, und bis zum Freitagsschluss schlossen nur drei Indices in der Punkterangliste. Es gab eine Ausnahme von der Schwäche in der letzten Woche: die Gold- und Silberminen im XAU, die von Platz 21 in der vorletzten Woche auf Platz 18 in der letzten Woche aufstiegen.