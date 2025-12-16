WTI-OIL - fallende Preise dominieren (bisher)

Das amerikanische WTI-OIL verbleibt weiterhin im Abwärtsstrudel und so steht die Einstellung des Tiefs vom Mai bei 55,61 USD auf der (heutigen) Agenda. Ferner kennzeichnet sich weiteres Abwärtspotenzial bis zum darunter liegenden Unterstützungsbereich von 52,22 USD, sodass die fallenden Preise weiterhin dominieren könnten.
Diese bisherige Tendenz wurde durch eine zusätzlich schwache Saisonalität begünstigt, welche sich in Kürze jedoch wieder umkehren könnte. Daher könnte eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau, in Verbindung mit der vorausliegenden positiven Saisonalität, für temporär wieder anziehende Notierungen in Richtung des Widerstands von 58,88 USD sprechen. Oberhalb davon wären wiederum deutlich höhere Ölpreise denkbar.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!