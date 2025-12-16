WTI-OIL - fallende Preise dominieren (bisher)

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische WTI-OIL verbleibt weiterhin im Abwärtsstrudel und so steht die Einstellung des Tiefs vom Mai bei 55,61 USD auf der (heutigen) Agenda. Ferner kennzeichnet sich weiteres Abwärtspotenzial bis zum darunter liegenden Unterstützungsbereich von 52,22 USD, sodass die fallenden Preise weiterhin dominieren könnten.Diese bisherige Tendenz wurde durch eine zusätzlich schwache Saisonalität begünstigt, welche sich in Kürze jedoch wieder umkehren könnte. Daher könnte eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau, in Verbindung mit der vorausliegenden positiven Saisonalität, für temporär wieder anziehende Notierungen in Richtung des Widerstands von 58,88 USD sprechen. Oberhalb davon wären wiederum deutlich höhere Ölpreise denkbar.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.