Headwater Gold Grants Stock Options

Vancouver - Headwater Gold Inc. (CSE: HWG) (OTCQB: HWAUF) (the "Company" or "Headwater") announces that it has granted 1,825,000 incentive stock options (the "Options") to directors, officers, employees and consultants of the Company. Each Option is exercisable to purchase one common share of the Company at a price of $0.75 for a five-year term and vests immediately. The Options are subject to the acceptance of the Canadian Securities Exchange.
On Behalf of the Board of Directors
Caleb Stroup
President and CEO
+1 (775) 409-3197
cstroup@headwatergold.com
For further information, please contact:
Brennan Zerb
Investor Relations Manager
+1 (778) 867-5016
bzerb@headwatergold.com
