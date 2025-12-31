Menü Artikel
Headwater Gold Grants Stock Options

12:30 Uhr  |  The Newswire
Vancouver - Headwater Gold Inc. (CSE: HWG) (OTCQB: HWAUF) (the "Company" or "Headwater") announces that it has granted 1,825,000 incentive stock options (the "Options") to directors, officers, employees and consultants of the Company. Each Option is exercisable to purchase one common share of the Company at a price of $0.75 for a five-year term and vests immediately. The Options are subject to the acceptance of the Canadian Securities Exchange.

On Behalf of the Board of Directors

Caleb Stroup

President and CEO

+1 (775) 409-3197

cstroup@headwatergold.com

For further information, please contact:

Brennan Zerb

Investor Relations Manager

+1 (778) 867-5016

bzerb@headwatergold.com

Headwater Gold Inc.

Headwater Gold Inc.
Bergbau
Kanada
A3CRX5
CA4221071026
