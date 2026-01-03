Gewinnmitnahmen bestimmen den Jahreswechsel

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 03.01.26, um 09:58 Uhr, bei 4.331 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 4.250 $ bis 4.370 $Aus der Korrekturbewegung im Oktober konnte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren, der zum Jahresschluss einen Rekordwert bei 4.550 $ erreichte. Dort zeigen sich jedoch Gewinnmitnahmen, die in einem zweiten Impuls noch auf den 4.100er $-Bereich zielen könnten.Über den Jahreswechsel hat sich der Goldpreis zunächst um die 4.300er $-Marke stabilisiert, wobei zum Start in die neue Woche Druck auf das Vorwochentief vorherrscht. Die Zone bei 4.200 $ dürfte vorerst mit dem unteren Bereich des Trendkanals die wichtigste Unterstützung für einen positiven Ausblick darstellen. Sollte der Tagesschlusskurs darunter liegen, wäre größerer Korrekturdruck zu erwarten.• Nächste Widerstände: 4.381 $ | 4.550 $• Wichtige Unterstützungen: 4.273 $ | 4.245 $• Erwartete Tagesspanne: 4.340 $ bis 4.430 $ alternativ 4.220 $ bis 4.330 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs im unteren Bereich des Trendkanals Unterstützung finden und seine Stabilisierung über der 4.200er $-Marke ausbauen. Hier bleiben richtungsgebende Impulse nach dem Jahreswechsel abzuwarten.Zur Einordnung der aktuellen Situation werfen wir einen Blick auf den Tageschart. Hier läuft der Kurs in einem Aufwärtstrend, kommt von seinem jüngsten Allzeithoch jedoch für einen Test der 20-Tage-Linie zurück. Dort dürfte der Fokus auf einer Stabilisierung liegen. Nach der Stärke des ersten Impulses wäre jedoch mit weiterer Schwäche in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts zu rechnen.• Mögliche Wochenspanne: 4.170 $ bis 4.450 $Aus dem Chartbild heraus liegt der Fokus auf nahen Unterstützungen durch den 20- und 50-Tage-Durchschnitt, die eine Stabilisierung über 4.100 $ stützen würden. Mit Blick auf einen zu erwartenden Anstieg der Marktaktivität nach dem Jahreswechsel bleiben eindeutige Impulse abzuwarten. Weitere Gewinnmitnahmen dürften Druck in Richtung des 4.000er $-Bereichs verursachen, wo sich die 100-Tage-Linie nähert.• Mögliche Wochenspanne: 4.220 $ bis 4.490 $ alternativ 4.060 $ bis 4.340 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)