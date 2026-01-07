Update CoTs - Silberpreisanstieg 2026
06:32 Uhr | Craig Hemke
Eine der Folgen des 43-tägigen Stillstands der US-Regierung war die Einstellung der wöchentlichen Commitment-of-Traders-Berichte. Dieser Stillstand fiel mit einer Phase starker Preisanstiege bei Edelmetallen zusammen, sodass es bedauerlich war, dass wir keine aktuellen Daten hatten. Die CFTC hat jedoch endlich aufgeholt, und aus dem jüngsten Bericht lassen sich einige wichtige Informationen entnehmen.
CFTC CoT-Daten kehren nach Stillstand zurück
Zunächst einmal sollten wir uns bewusst machen, dass die CFTC fast wieder auf dem neuesten Stand ist. Während ich dies am 5. Januar schreibe, wurde der letzte Bericht am 23. Dezember erhoben, und wir werden uns diese Daten heute ansehen.
Der erste aktuelle CoT-Bericht wird bei Börsenschluss der COMEX am 6. Januar erhoben und am Freitag, dem 9. Januar, um 15:30 Uhr EST veröffentlicht. Zur Vorbereitung auf diesen Bericht wollen wir uns den letzten Bericht ansehen und die Positionierung mit der Situation vergleichen, wie sie Ende September, also neun Wochen zuvor, bei Einstellung der Berichterstattung war.
Bei COMEX-Gold entsprechen die Veränderungen in etwa dem, was Sie erwarten würden, wenn Sie die Preis- und Positionierungstrends so lange wie ich verfolgt haben. Am Dienstag, dem 23. September, schloss der aktuelle COMEX-Goldkontrakt für den Frontmonat Februar 2026 bei 3.826 Dollar. Die CoT-Umfrage an diesem Tag ergab diese Positionen mit einem gesamten Open Interest von 528.789 Kontrakten.
Zu beachten:
• Die Kategorie der Goldproduzenten sicherte sich mit insgesamt 67.422 Kontrakten Netto-Short ab.
• Die Kategorie der Swap-Händler sicherte sich mit insgesamt 231.251 Kontrakten Netto-Short ab.
• Die spekulativen Hedgefonds waren mit 160.549 Kontrakten Netto-Long.
COMEX Gold: Keine Anzeichen für spekulative Übertreibungen
Zwölf Wochen später, am 23. Dezember, war der Preis auf 4.506 Dollar gestiegen. Wie hatte sich die Positionierung verändert? Zunächst ist anzumerken, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte auf 492.103 gesunken ist. So viel zum Begriff der spekulativen Übertreibung und eines überfüllten Handels.
Was noch?
• Die Produzenten sind jetzt Netto-Short mit 51.284 Kontrakten.
• Die Swap-Händler sind jetzt Netto-Short mit 232.242 Kontrakten.
• Die Hedgefonds sind jetzt Netto-Long mit 136.270 Kontrakten.
Was hat sich geändert, als der Preis innerhalb von 90 Tagen um 17,8% gestiegen ist? Nicht viel! Und noch einmal: Wo ist dieser angeblich überfüllte Handel mit massiven Spekulationen? Auf der COMEX ist er jedenfalls nicht zu finden! Dort läuft alles wie gewohnt. Die kommerziellen Händler sind short und die Spekulanten sind long, wobei die Niveaus auf oder unter dem historischen Durchschnitt liegen.
Silberpreis steigt um 57% angesichts sich verändernder COMEX-Positionen
Aber wie sieht es mit dem Silberpreis aus? Hier wird es interessant! Am Dienstag, dem 23. September, schloss der Silberkontrakt für März 2026 bei 45,12 Dollar. Wie positionierten sich die Teilnehmer laut Umfrage? Siehe unten:
• Das gesamte Open Interest belief sich auf 165.805 Kontrakte.
• Produzenten Netto-Short 28.823 Kontrakte.
• Swap-Händler Netto-Short 43.932 Kontrakte.
• Hedgefonds Netto-Long 37.099 Kontrakte.
Betrachten wir nun den jüngsten Bericht, der am 23. Dezember erhoben wurde, als der Preis bei 71,14 USD schloss, was einem Anstieg von satten 57,7% entspricht.
• Das gesamte Open Interest ist um 155.710 Kontrakte zurückgegangen.
• Die Produzenten sind weitgehend unverändert und weisen eine Netto-Shortposition von 24.229 Kontrakten auf.
• Die Swap-Händler sind weiterhin Netto-Short, jedoch nur noch mit 30.038 Kontrakten, was einem Rückgang von 31,6% entspricht.
• Hedgefonds sind weiterhin Netto-Long, jedoch nur noch mit 21.608 Kontrakten, was einem Rückgang von 41,8% entspricht.
Die physische Nachfrage, nicht Spekulationen, treibt den Silberpreis in die Höhe
Wieder einmal ist damit die Erzählung widerlegt, dass Spekulanten und Hedgefonds einen Anstieg der Terminkäufe verursachen, der zu einer Blase führt. Wie die CoT-Daten zeigen, ist dies nachweislich falsch. Wenn es also nicht die grassierende Spekulation ist, was treibt dann den Anstieg des Silberpreises an?
Nun, wie wir vor zwei Wochen geschrieben haben, ist ein Teil davon auf Short-Covering durch US-Banken zurückzuführen. Der jüngste Bank Participation Report von Anfang Dezember enthüllte die in diesem Beitrag zitierten Daten, und ich bin sehr gespannt, was der nächste Bericht zeigen wird, wenn er am kommenden Freitag veröffentlicht wird.
Aber Bank-Short-Covering allein erklärt nicht einen Anstieg von 57% innerhalb von 12 Wochen. Ganz offensichtlich steckt mehr dahinter. Die anhaltende Backwardation des Spotpreises gegenüber dem Frontmonats-Terminpreis trat erstmals am 2. Oktober auf und ist ein Zeichen für eine erhebliche physische Metallnachfrage.
Die eher physisch orientierten Märkte in Shanghai und Dubai verzeichnen derzeit durchweg Aufschläge von 10% gegenüber dem Londoner Spotpreis oder dem New Yorker Terminpreis, was sich zweifellos auch auf den westlichen Preis auswirkt.
Ausblick für 2026: Ein wichtiges Jahr für Edelmetalle
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schön wäre, wieder aktualisierte Commitment-of-Traders- und Bank-Participation-Berichte zu haben, und ich freue mich darauf, die aktuellen Daten später in dieser Woche zu überprüfen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass dieser Artikel Ihnen hilft, die Faktoren besser zu verstehen, die derzeit die Preise in die Höhe treiben.
Es ist nicht die vermutete spekulative Terminnachfrage, die von uninformierten Mainstream-Medien als Erklärung angeführt wird. Vielmehr werden die Preise durch die Nachfrage nach physischem Metall in die Höhe getrieben. Dies ist seit 2023 der Trend, und dieser Trend wird sich auch 2026 fortsetzen.
Schnallen Sie sich also an. Es wird ein sehr spannendes und folgenreiches Jahr für Edelmetalle werden. Wenn Sie glauben, dass 2025 turbulent war, warten Sie erst einmal ab, wie sich 2026 entwickelt.
© Craig Hemke
TF Metals Report
Der Artikel wurde am 5. Januar 2026 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
CFTC CoT-Daten kehren nach Stillstand zurück
Zunächst einmal sollten wir uns bewusst machen, dass die CFTC fast wieder auf dem neuesten Stand ist. Während ich dies am 5. Januar schreibe, wurde der letzte Bericht am 23. Dezember erhoben, und wir werden uns diese Daten heute ansehen.
Der erste aktuelle CoT-Bericht wird bei Börsenschluss der COMEX am 6. Januar erhoben und am Freitag, dem 9. Januar, um 15:30 Uhr EST veröffentlicht. Zur Vorbereitung auf diesen Bericht wollen wir uns den letzten Bericht ansehen und die Positionierung mit der Situation vergleichen, wie sie Ende September, also neun Wochen zuvor, bei Einstellung der Berichterstattung war.
Bei COMEX-Gold entsprechen die Veränderungen in etwa dem, was Sie erwarten würden, wenn Sie die Preis- und Positionierungstrends so lange wie ich verfolgt haben. Am Dienstag, dem 23. September, schloss der aktuelle COMEX-Goldkontrakt für den Frontmonat Februar 2026 bei 3.826 Dollar. Die CoT-Umfrage an diesem Tag ergab diese Positionen mit einem gesamten Open Interest von 528.789 Kontrakten.
Zu beachten:
• Die Kategorie der Goldproduzenten sicherte sich mit insgesamt 67.422 Kontrakten Netto-Short ab.
• Die Kategorie der Swap-Händler sicherte sich mit insgesamt 231.251 Kontrakten Netto-Short ab.
• Die spekulativen Hedgefonds waren mit 160.549 Kontrakten Netto-Long.
COMEX Gold: Keine Anzeichen für spekulative Übertreibungen
Zwölf Wochen später, am 23. Dezember, war der Preis auf 4.506 Dollar gestiegen. Wie hatte sich die Positionierung verändert? Zunächst ist anzumerken, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte auf 492.103 gesunken ist. So viel zum Begriff der spekulativen Übertreibung und eines überfüllten Handels.
Was noch?
• Die Produzenten sind jetzt Netto-Short mit 51.284 Kontrakten.
• Die Swap-Händler sind jetzt Netto-Short mit 232.242 Kontrakten.
• Die Hedgefonds sind jetzt Netto-Long mit 136.270 Kontrakten.
Was hat sich geändert, als der Preis innerhalb von 90 Tagen um 17,8% gestiegen ist? Nicht viel! Und noch einmal: Wo ist dieser angeblich überfüllte Handel mit massiven Spekulationen? Auf der COMEX ist er jedenfalls nicht zu finden! Dort läuft alles wie gewohnt. Die kommerziellen Händler sind short und die Spekulanten sind long, wobei die Niveaus auf oder unter dem historischen Durchschnitt liegen.
Silberpreis steigt um 57% angesichts sich verändernder COMEX-Positionen
Aber wie sieht es mit dem Silberpreis aus? Hier wird es interessant! Am Dienstag, dem 23. September, schloss der Silberkontrakt für März 2026 bei 45,12 Dollar. Wie positionierten sich die Teilnehmer laut Umfrage? Siehe unten:
• Das gesamte Open Interest belief sich auf 165.805 Kontrakte.
• Produzenten Netto-Short 28.823 Kontrakte.
• Swap-Händler Netto-Short 43.932 Kontrakte.
• Hedgefonds Netto-Long 37.099 Kontrakte.
Betrachten wir nun den jüngsten Bericht, der am 23. Dezember erhoben wurde, als der Preis bei 71,14 USD schloss, was einem Anstieg von satten 57,7% entspricht.
• Das gesamte Open Interest ist um 155.710 Kontrakte zurückgegangen.
• Die Produzenten sind weitgehend unverändert und weisen eine Netto-Shortposition von 24.229 Kontrakten auf.
• Die Swap-Händler sind weiterhin Netto-Short, jedoch nur noch mit 30.038 Kontrakten, was einem Rückgang von 31,6% entspricht.
• Hedgefonds sind weiterhin Netto-Long, jedoch nur noch mit 21.608 Kontrakten, was einem Rückgang von 41,8% entspricht.
Die physische Nachfrage, nicht Spekulationen, treibt den Silberpreis in die Höhe
Wieder einmal ist damit die Erzählung widerlegt, dass Spekulanten und Hedgefonds einen Anstieg der Terminkäufe verursachen, der zu einer Blase führt. Wie die CoT-Daten zeigen, ist dies nachweislich falsch. Wenn es also nicht die grassierende Spekulation ist, was treibt dann den Anstieg des Silberpreises an?
Nun, wie wir vor zwei Wochen geschrieben haben, ist ein Teil davon auf Short-Covering durch US-Banken zurückzuführen. Der jüngste Bank Participation Report von Anfang Dezember enthüllte die in diesem Beitrag zitierten Daten, und ich bin sehr gespannt, was der nächste Bericht zeigen wird, wenn er am kommenden Freitag veröffentlicht wird.
Aber Bank-Short-Covering allein erklärt nicht einen Anstieg von 57% innerhalb von 12 Wochen. Ganz offensichtlich steckt mehr dahinter. Die anhaltende Backwardation des Spotpreises gegenüber dem Frontmonats-Terminpreis trat erstmals am 2. Oktober auf und ist ein Zeichen für eine erhebliche physische Metallnachfrage.
Die eher physisch orientierten Märkte in Shanghai und Dubai verzeichnen derzeit durchweg Aufschläge von 10% gegenüber dem Londoner Spotpreis oder dem New Yorker Terminpreis, was sich zweifellos auch auf den westlichen Preis auswirkt.
Ausblick für 2026: Ein wichtiges Jahr für Edelmetalle
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schön wäre, wieder aktualisierte Commitment-of-Traders- und Bank-Participation-Berichte zu haben, und ich freue mich darauf, die aktuellen Daten später in dieser Woche zu überprüfen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass dieser Artikel Ihnen hilft, die Faktoren besser zu verstehen, die derzeit die Preise in die Höhe treiben.
Es ist nicht die vermutete spekulative Terminnachfrage, die von uninformierten Mainstream-Medien als Erklärung angeführt wird. Vielmehr werden die Preise durch die Nachfrage nach physischem Metall in die Höhe getrieben. Dies ist seit 2023 der Trend, und dieser Trend wird sich auch 2026 fortsetzen.
Schnallen Sie sich also an. Es wird ein sehr spannendes und folgenreiches Jahr für Edelmetalle werden. Wenn Sie glauben, dass 2025 turbulent war, warten Sie erst einmal ab, wie sich 2026 entwickelt.
© Craig Hemke
TF Metals Report
Der Artikel wurde am 5. Januar 2026 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.