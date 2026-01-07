McEwen Mining Inc. schließt Übernahme von Canadian Gold Corp. ab
09:23 Uhr | Minenportal.de
McEwen Mining Inc. und Canadian Gold Corp. geben den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans bekannt. Die Aktionäre von Canadian Gold haben dem Arrangement am 5. Dezember 2025 zugestimmt und die endgültige Genehmigung wurde am 10. Dezember 2025 vom Obersten Gerichtshof von British Columbia erteilt.
Die Vereinbarung ist am 5. Januar 2026 um 8:00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten. Gemäß den Bedingungen der ausgehandelten Vereinbarung erhält jeder Inhaber von Stammaktien von Canadian Gold 0,0225 Stammaktien von McEwen für jede gehaltene Canadian-Gold-Aktie.
Die Aktien von Canadian Gold werden voraussichtlich mit Börsenschluss am 7. Januar 2026 von der TSX Venture Exchange delistet. Canadian Gold wird einen Antrag stellen, um gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht mehr als berichtspflichtiges Unternehmen zu gelten und seine öffentlichen Berichtspflichten anderweitig zu beenden.
McEwen ist ein Gold- und Silberproduzent. Das Unternehmen besitzt über 48% der McEwen Copper Inc. die das Los Azules Kupferprojekt in Argentinien besitzt. Zu seinen Segmenten gehören Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Minera Santa Cruz S.A. (MSC) und McEwen Copper.
Canadian Gold ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Goldminenprojekt Tartan Lake, ein Mineraliengrundstück, das eine ehemals produzierende Untertagemine beherbergt.
© Redaktion MinenPortal.de
