Schnellschätzung Dezember 2025: Jährliche Inflation im Euroraum auf 2,0% gesunken

Die jährliche Inflation im Euroraum im Dezember 2025 wird auf 2,0% geschätzt, gegenüber 2,1% im November. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor.
Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass "Dienstleistungen" im Dezember die höchste jährliche Rate aufweist (3,4%, gegenüber 3,5% im November), gefolgt von "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (2,6%, gegenüber 2,4% im November), "Industriegütern ohne Energie" (0,4%, gegenüber 0,5% im November) und "Energie" (-1,9%, gegenüber -0,5% im November).
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!