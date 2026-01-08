Schnellschätzung Dezember 2025: Jährliche Inflation im Euroraum auf 2,0% gesunken

Die jährliche Inflation im Euroraum im Dezember 2025 wird auf 2,0% geschätzt, gegenüber 2,1% im November. Dies geht aus einer von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Schnellschätzung hervor.Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass "Dienstleistungen" im Dezember die höchste jährliche Rate aufweist (3,4%, gegenüber 3,5% im November), gefolgt von "Lebensmitteln, Alkohol und Tabak" (2,6%, gegenüber 2,4% im November), "Industriegütern ohne Energie" (0,4%, gegenüber 0,5% im November) und "Energie" (-1,9%, gegenüber -0,5% im November).© eurostat