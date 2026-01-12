Technische Marktanalyse vom 11.01.2026: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD
06:38 Uhr | Christoph Geyer
Gold Nach kurzer Korrektur, nun wieder neue Tops zu erwarten
Gold hat nach dem jüngsten Rekordhoch eine Korrekturbewegung vollzogen, die genau im Bereich des Tops vom Oktober letzten Jahres beendet wurde. Der nun laufende Anstieg sollte erneut zu neuen Tops führen. Die Indikatoren konnten zwischenzeitlich wieder in den neutralen Bereich fallen, sind aber bei diesem starken Trend kaum aussagekräftig. Die nächste anzulaufende Marke liegt bei 4.600 USD pro Unze. Dieser Bereich dürfte in der kommenden Woche angelaufen werden, auch wenn sich die Indikatoren dann bereits wieder im überkauften Bereich befinden werden.
Öl Stabilisierung beendet, Seitwärtstrend verteidigt
Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)
Mit dem Halten der unteren Seitwärtstrendbegrenzung wurde die Stabilisierung abgeschlossen. Die letzten beiden Handelstage haben gezeigt, dass nun wieder ein Aufwärtsdrang vorhanden ist. Eine imaginäre Abwärtstrendlinie wurde zuletzt gebrochen. Damit ist die Gefahr eines Ausbruchs nach unten wieder gebannt. Die Indikatoren zeigen allerdings an, dass zunächst eine Beruhigung im Rahmen des Aufwärtstrends stattfinden wird.
Bitcoin/USD Kann noch keine neue Aufwärtsdynamik aufbauen
Nach dem Ausbruch aus dem Aufwärtskeil nach unten, konnte sich die Kryptowährung recht schnell stabilisieren. Die anschließende Anstiegsbewegung führte aber lediglich bis in den Bereich der oberen Keilbegrenzung. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren haben zunächst einen Ausbruch verhindert. Diese befinden sich nun wieder im neutralen Bereich, weshalb dieses Hindernis abgearbeitet ist. Die aktuell laufende Bewegung sollte nicht unter das letzte Tief vom Dezember führen. Die nächste Anstiegsbewegung dürfte dann zu einem neuen Top und damit wieder an die Marke von 100.000 USD führen.
© Christoph Geyer
CFTe
www.christophgeyer.de
Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.
Kein Angebot; keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Darstellung von Wertentwicklungen: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.
Quelle: ProRealTime.com
Quelle: ProRealTime.com
Quelle: ProRealTime.com
