Sharps Pixley Ltd., London

Sharps Pixley Ltd. entstand durch die Fusion zweier Londoner Goldhändler, deren Ursprung bis ins Jahr 1778 zurückreicht, und gehört damit zu den traditionsreichsten Namen im weltweiten Edelmetallhandel.Seit ihrer Gründung hatte die Firma eine herausragende Rolle im Londoner Goldmarkt gespielt.Über viele Jahre hinweg wirkte Sharps Pixley als eine von fünf Goldhandelsadressen am zweimal täglich stattfindenden Londoner Goldfixing mit.Heute bietet das Unternehmen seinen Kunden mit seiner Webpräsenz eine Informationsplattform und mit seinem Direktvertrieb und dem Online-Shop zugleich eine der wenigen Möglichkeiten, am Standort London auch tatsächlich physisches Gold und Silber zu erwerben.Im November 2013 wurde Sharps Pixley durch die Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe übernommen. Gemeinsam arbeiten die beiden traditionsreichen Marken heute daran, Investoren den Zugang zu physischen Edelmetallen in einem der wichtigsten globalen Märkte für Gold zu erleichtern.Neben der britischen Niederlassung sind die Frankfurter in zwei weiteren Ländern aktiv: In der spanischen Hauptstadt Madrid und in der Schweiz ( Zürich und Genf ).