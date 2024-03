Im Bereich der Edelmetalle steht der Name Degussa weltweit als Synonym für Qualität und Beständigkeit.Die Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Handelsmarke: Degussa Goldhandel) wurde im Jahr 2010 von dem Investor und Bankier August François von Finck (1930-2021) in München gegründet.Seit 2011 ist im Frankfurter Westend, im Kettenhofweg 29 in Frankfurt am Main, die Degussa-Firmenzentrale angesiedelt, mit einer angeschlossenen Verkaufsstelle.Das Handelsunternehmen biete in ihren Niederlassungen und im Onlineshop eigene Edelmetallbarren ( Gold Platin und Palladium ) mit dem bekannten rautenförmigen Sonne-/Mond-Logo und dem Degussa-Schriftzug an. Vervollständigt wird das Sortiment durch eine breite Auswahl an Investmentmünzen Nicht mehr genutzter Schmuck, Silberwaren, beschädigte Edelmetall-Barren und Münzen sowie auch industriell genutzte Edelmetallprodukte werden zu fairen Preisen angekauft und der Wiederverwertung zugeführt.Degussa übernahm im Jahr 2013 den Würzburger Edelmetallhändler SilviOr GmbH, und das Londoner Goldhandelshauses Sharps Pixley , im 2014 folgte die Pforzheimer Scheideanstalt Schellhorn & Rothim.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Aktuell existieren im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart