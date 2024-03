Degussa Goldhandel AG, Genf

Die erste Auslandsexpansion der Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe führte die Frankfurter in die Schweiz. Das schweizerische Tochterunternehmen, die Degussa Goldhandel AG, wurde im Frühjahr 2012 gegründet.Drei Jahre später, im Sommer 2015, erfolgte eine inländische Expansion in die zweitgrößte schweizerische Stadt, nach Genf.Die Genfer Niederlassung liegt unmittelbar an der Uferpromenade des Genfer Sees und bietet ihren Kunden ein Sortiment an physischen Edelmetallen an, die die ganze Bandbreite des Degussa Produkt- und Serviceangebots, abdeckt.Für die sichere Lagerung von Edelmetallen und sonstigen Wertgegenständen stehen Schließfächer in sieben verschiedenen Größen in einer hochmodernen Schließfachanlage zur Verfügung.Der schweizerische Onlineshop unterscheidet sich bedingt durch den Franken zu seinem deutschen Pendant in Euro.Neben Genf und Zürich unterhält die in Frankfurt am Main ansässige Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe zwei weitere ausländische Niederlassungen: eine in London (Großbritannien) sowie eine in Madrid (Spanien).