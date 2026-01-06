Silber: die wahre Verfügbarkeit - Boehringer bei Kettner

Silber - das große Bild:



- 00:55 Ist der Preisaufschwung bei Silber jetzt vorbei?

- 05:42 Was sind aktuell die treibenden Kräfte bei Silber?

- 10:19 Historische Förderung riesig - aber irrelevant: Mio. Tonnen Mrd. Oz

- 15:49 Die Schere Papier-Physisches beim Silberpreis läuft auseinander

- 17:24 Chinas großer Einfluss über Export-Stopp und eigene Handelsbörse

- 24:16 Markteingriff der US-FED weist auf Stress bei den Banken hin

- 28:52 JP Morgan entscheidender Teilnehmer am Edelmetallmarkt

- 37:09 Samsung geht direkt an die Silberminen heran.

- 44:21 Immer mehr Menschen machen sich selber schlau





