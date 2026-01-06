Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Silber: die wahre Verfügbarkeit - Boehringer bei Kettner

Silber - das große Bild:

- 00:55 Ist der Preisaufschwung bei Silber jetzt vorbei?
- 05:42 Was sind aktuell die treibenden Kräfte bei Silber?
- 10:19 Historische Förderung riesig - aber irrelevant: Mio. Tonnen Mrd. Oz
- 15:49 Die Schere Papier-Physisches beim Silberpreis läuft auseinander
- 17:24 Chinas großer Einfluss über Export-Stopp und eigene Handelsbörse
- 24:16 Markteingriff der US-FED weist auf Stress bei den Banken hin
- 28:52 JP Morgan entscheidender Teilnehmer am Edelmetallmarkt
- 37:09 Samsung geht direkt an die Silberminen heran.
- 44:21 Immer mehr Menschen machen sich selber schlau




Eingestellt
von Peter Boehringer,
am 05.01.2026,
Bewertung:
 
 (3),
Aufrufe: 586
« Zurück
   
Weitere Videos dieses Autors

weitere



Neueste Videos

Meistgeklickt (6 Monate)

Top Bewertungen

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap