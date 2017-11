Silber: Das Dreieck spitzt sich zu

Nachdem ein stärkerer Kursrutsch Anfang Oktober an der Unterstützung bei 16,26 USD aufgefangen werden konnte, stieg der Silberpreis wieder an und kurzzeitig sogar über die Hürde bei 17,23 USD an. Ein entsprechendes Kaufsignal misslang den Bullen jedoch, denn ab Mitte Oktober setzte das Edelmetall wieder an die Unterstützung bei 16,60 USD zurück. Seither bildet sich ein Konsolidierungsdreieck aus, dessen Oberseite bei 17,23 USD verläuft und im gestrigen Handel ohne zählbaren Erfolg angetestet wurde.Die vergangenen Tage haben beim Silberpreis aufkommenden Kaufdruck gezeigt, der allerdings noch nicht in einen nachhaltigen Ausbruch mündete. Sollte der Wert jedoch über 16,80 USD verbleiben, hätten die Bullen jetzt die Gelegenheit, den Widerstand bei 17,23 USD zu knacken. Damit wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 17,91 USD frei. Dort könnte es zu einer Korrektur kommen, ehe sich der Ausbruchsmove in Richtung 18,21 und 18,50 USD fortsetzen dürfte.Setzt der Wert dagegen unter 16,80 USD zurück, käme es zum erneuten Test der Unterstützung bei 16,60 USD. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 16,01 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG