Platin: Ein Hoffnungsschimmer für die Käuferseite

Im September sorgte eine steile Verkaufswelle bei Platin für einen Einbruch an den Bereich der wichtigen Unterstützung bei 885 USD. Ausgehend von der 900 USD-Marke konnte sich der Wert seit Anfang Oktober jedoch etwas stabilisieren und einen leicht aufwärts gerichteten Trendkanal ausbilden. Dessen Unterseite, die aktuell bei 920 USD verläuft, wurde zuletzt mehrfach verteidigt und anschließend der Widerstand bei 941 USD attackiert. Nach einem kurzen Ausbruch über die Marke setzte eine weitere Korrektur ein, die in dieser Woche an der 920 USD-Marke gestoppt wurde.Noch ist die Pattsituation zwischen Bullen und Bären deutlich im Chart erkennbar. Dennoch hat der vorübergehende Ausbruch über 941 USD den Bullen das Fenster für einen Ausbruch aus der Range der letzten Tage geöffnet. Wird die 920 USD-Marke verteidigt und anschließend dieser Widerstand durchbrochen, könnte den Käufern ein Befreiungsschlag in Form einer Aufwärtswelle bis 967 USD gelingen. Darüber stünden die Hürden bei 981 und 990 USD auf der Agenda.Fällt Platin dagegen unter 920 USD zurück, hätten die Bullen ihre Ausbruchschance vergeben. Damit wäre zugleich die untere Begrenzung des Seitwärtsmarktes unterschritten und ein Abverkauf bis 900 USD und darunter bereits bis 885 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG