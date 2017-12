Platin: Mittelfristig kritisches Niveau

Platin erholte ich in den vergangenen Wochen zunächst nochmals, nachdem ein Zwischentief bei 905 USD ausgebildet wurde. Diese Erholung erfolgte jedoch in Form einer bärischen Flaggenformation, welche nach unten nun dynamisch aufgelöst wird.Eine neue Verkaufswelle ist bei Platin aktiv und könnte noch anhalten. Im Einzugsbereich der bei 891 USD liegenden Unterstützung bietet sich aber zunächst die Chance, eine kleine Stabilisierung zu erreichen. Bereits ausgehende von 905 USD dürfte es in diesem Fall schon wieder schwer werden für die Bullen. Auf der Unterseite wird der Weg hingegen in Richtung 850 USD relativ frei.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG