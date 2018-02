Südafrika verzeichnet erneuten Rückgang der Goldfördermenge

In Südafrika hat die Produktionsleistung der Bergbaubranche im Dezember vergangenen Jahres minimal zugenommen. Wie das Statistikamt Statistics South Africa in dieser Woche mitteilte, hat sich der Minenausstoß im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1% erhöht. Gegenüber dem November wurde gemäß den vorläufigen Daten jedoch ein Minus von 3,1% verzeichnet (gemessen an saisonal bereinigten Werten).Insgesamt wuchs die Minenproduktion 2017 verglichen mit dem Vorjahr um 4,0% , nachdem sie 2016 zurückgegangen war.Die stärkste Erhöhung der Fördermengen im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde im Dezember - wie auch schon im November - bei Eisenerz gemeldet. Hier stieg die Produktion um 15,9%. Auch die Gewinnung von Nickel, Chromerz und Manganerz wurde deutlich gesteigert: Die vorläufigen Produktionszahlen für den Dezember 2017 liegen 11,2%, 10,9% bzw. 10,1% über den Werten des Vorjahres. Darüber hinaus nahm auch die Diamantproduktion der südafrikanischen Minen um 4,0% zu, nachdem sie in den beiden Monaten zuvor gesunken war.Stark rückläufig war dagegen der Ausstoß der Goldminen des Landes, der 12,4% geringer ausfiel als im Vergleichsmonat. Das deutlichste Minus ergab sich allerdings im Kupferbergbau: Hier sank die Fördermenge um 16,3%. Ein Rückgang wurde auch bei der Produktion von Kohle (-5,5%) und Platingruppenmetallen (-1,4%) gemeldet.© Redaktion GoldSeiten.de