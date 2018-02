Tartisan Resources Corp. bestellt Projektleiter für Nickelprojekt Kenbridge

Toronto, 12. Februar 2018 - Tartisan Resources Corp. (CSE: TTC, FSE: 8TA) (Tartisan oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Ryder & Associates aus Bradford (Ontario) mit der Projektleitung für die bevorstehenden Arbeiten im Nickel-Kupfer-Kobaltprojekt Kenbridge unweit von Kenora (Ontario) beauftragt hat.Der Geschäftsführer von Ryder & Associates, John Ryder, H. B.Sc. (Dublin) P.Geo., verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung großer Bergbauprojekte in den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec, die von der Exploration im Frühstadium bis hin zu Machbarkeitsstudien und Projekterschließungen reichen. In der Anfangsphase wird Ryder & Associates Subberater heranziehen, welche die Modellierung der Lagerstätte Kenbridge bzw. die bodengestützten geophysikalischen Arbeiten in Vorbereitung auf die bevorstehende geophysikalische Magnetfeld-/IP-Messung in der Lagerstätte Kenbridge und in deren Umfeld durchführen.Wir finden es großartig, dass John Ryder die Leitung der Explorations- und Erschließungsarbeiten im Projekt Kenbridge übernehmen wird, meint CEO Mark Appleby. Wir freuen uns schon darauf, mit den obertägigen geophysikalischen Arbeiten zu beginnen, sobald die Genehmigungen vorliegen und es die Witterungsverhältnisse erlauben.Die Lagerstätte Kenbridge beherbergt 7,139 Millionen Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen mit Erzgehalten von 0,62 % Nickel, 0,33 % Kupfer und 0,016 % Kobalt sowie 118.000 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit Erzgehalten von 1,38 % Nickel, 0,88 % Kupfer und 0,003 % Kobalt. Insgesamt ergeben sich daraus 97,8 Millionen Pfund Nickel und 47 Millionen Pfund Kupfer. Die Lagerstätte Kenbridge verfügt über einen 623 Meter langen Stollen, wo bis dato noch keinerlei Förderaktivitäten stattgefunden haben. Die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Tartisan Resources Corp. ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen hält derzeit sämtliche Rechte (100 %) am Zink-Blei-Silber-Projekt Don Pancho in Peru, das in nur 9 km Entfernung von Trevalis Mine Santander liegt, sowie sämtliche Rechte (100 %) am Kupfer-Silber-Projekt Ichuna, das sich ebenfalls in Peru, unmittelbar neben Buenaventuras Konzessionsgebiet San Gabriel befindet. Tartisan hält außerdem eine größere Aktienbeteiligung (6 Millionen Aktien und 3 Millionen Warrants zu je 40 Cent) an der Firma Eloro Resources Ltd. , die derzeit Explorationsaktivitäten im Gold-/Silberprojekt La Victoria (epithermale Erze mit geringem Sulfidanteil) in Ancash (Peru) durchführt.Die Stammaktien von Tartisan Resources Corp. werden an der Canadian Securities Exchange (CSE:TTC, FWB 8TA) gehandelt. Derzeit sind 93.308.550 Aktien in Umlauf (105.142.594 voll verwässert). Tartisan Resources Corp. ist Mitglied im CSE Composite Index.Weitere Informationen erhalten Sie über Herrn D. Mark Appleby, President & CEO sowie ein Director des Unternehmens, unter der Rufnummer 416-804-0280 (mark@tartisanresources.com). Weitere Informationen zu Tartisan finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.tartisanresources.com oder auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com.Tartisan Resources Corp.44 Victoria Street, Suite 1060,Toronto, ON, M5C 1Y2 KanadaNicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.Jim Steel MBA P.Geo. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung gelesen und freigegeben.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!