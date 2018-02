Chalice Gold Mines Ltd.: Treffen mit dem Vorstand

Chalice bohrt in der Abitibi Region rund um die alte Chimo-Goldmine, die aktuell in Besitz von Cartier (TSX: ECR) ist.In dieser Woche hatte ich die Chance, den Vorstand von Chalice Gold zu treffen und konnte so mehr über die Region an sich, aber auch über die Chimo Goldmine und die Gebiete von Chalice erfahren.Während Chalice mit dem laufenden 20.000 Meter Bohrprogramm dabei ist, die historische Ressource in der Mine zu erweitern (man hofft auf Ausdehnungen der vorhandenen Erzkörper in die Tiefe plus den Fund von weiteren Mineralisierungen) untersucht Chalice mit rund 30.000 Bohrmetern ein riesiges Landpaket rund um diese Mine nach ähnlichen Vorkommen.Die Region ist bekannt für große Goldvorkommen und meist werden die Unternehmen, die dort etwas Nachhaltiges finden, früher oder später geschluckt oder können die Projekte zu guten Preisen verkaufen.Es gibt zig Goldproduzenten in dem Goldgürtel und meist sind es tiefer gelegene Goldvorkommen mit sehr hohen Gehalten.Die Bewertung von Chalice Gold Mines und die Disziplin des Unternehmens sprechen weiter für die Aktie. Man geht gezielt vor, hat sich eine mächtige Landposition gekauft und sucht nun nach weiteren Vorkommen in der Region.Mit 0,177 AUD Gegenwert (Cash und Aktien) je Chalice Aktie bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis einzigartig, besonders wenn man andere Unternehmen in den Nachbarschaft ansieht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.