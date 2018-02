Newmont Mining - Das könnte im schlimmsten Fall passieren!

Die Aktie von Newmont Mining Corp. gehört zu den Aktien aus dem HUI-Index, die in den letzten Monaten dafür gesorgt haben, dass selbiger nicht noch weiter zurückfällt, sondern lediglich seitwärts tendiert. Auf 5-Jahressicht schlägt sich der Kurs deutlich besser als der Gesamtmarkt und konnte in den letzten 12 Monaten sogar gegen den Trend leicht zulegen. Dennoch gibt es damit für Aktionäre kein Grund sich zurückzulehnen!Im Wochen-Chart hat sich Newmont Mining in eine gefährliche Konstellation hineinmanövriert: Seit dem Tief der Welle A im November 2016 hat sich ein steigendes Dreieck bzw. eine Art bärische Flagge gebildet. In Kombination mit den signifikanten Wellenüberschneidungen der letzten Monate könnte der Aktienkurs schon bald aus diesem Dreieck nach unten ausbrechen und damit die Welle C Richtung 28 bis 26 USD und zum 61,8% Fibonacci-Korrektur-Retracement einleiten. Kurse unter 36 USD wäre in diesem Zusammenhang sehr gefährlich!Verhindern könnte diesen drohenden 22%-igen Einbruch lediglich ein beherzter Sprung aus dem Dreieck nach oben, womit selbiges in seiner beschriebenen Bedeutung negiert werden würde. Kurse über 42 USD könnten also dazu beitragen die gesamte charttechnische Situation deutlich zu entspannen.Aktionäre, die bereits investiert sind sollten sich aber auch von dem Worst-Case-Szenario nicht nervös machen lassen. Denn die angedeutete ABC-Korrektur nach dem kometenhaften Anstieg von 15 auf 45 USD wäre lediglich der passende und notwendige Ausgleich dafür. Selbst wenn wirklich 26 USD erreicht werden sollten, könnte sich Newmont Mining danach im Zuge der nächsten Aufwärtswelle "locker" auf über 50 USD verdoppeln.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.