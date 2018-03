Defla XXL - Abgrund in Sicht, fallen wir?

Inflation 25% unter Zielmarke und es fällt schon der Nr. 1 unter den Börsenmedien auf: www.bloomberg.com aber, so die Aussage des neuen FED Chefs vor dem US- Kongress, der FED (angeblich) nicht.Zum Teil beißende und absolut ökonomisch korrekte Fragen von Senatoren nach notwendigem Überschießen der Inflation (die bei weitem nicht bei 2% ist) wimmelte Powell mit falkischem Nachhaken ab, wider die Beweislage.Drastisch ansteigende Realzinsen waren daraus zu schließen und so reagierten die Märkte auf den FED- gewollten Deflationsschock wie sie reagieren sollten: Massiv hinunter:Hier 2 große Platzhalter, weitere erübrigen sich, denn Deflation ist wie in der Badewanne: Bullisches oben auf der Welle, bärisches im Wellental und die Wellen unbeeinflussend lässt jemand Wasser raus; im Ergebnis sinkt bezogen auf den Rand der Badewanne dann alles, nur nicht gleich stark.Beachtung verdient, wer da nicht sank: