Stakeholder Gold bestätigt neue mögliche Zuleitung für die sogn. Trail Hill Gold-Silber Zone

Toronto, 27. März 2018 - Stakeholder Gold Corp. (TSX-V: SRC; FWB: SW0N) (im Folgenden bezeichnet mit "Stakeholder Gold" oder "das Unternehmen") gibt hiermit weitere erfreuliche Metallanalyseergebnisse und geochemische Ergebnisse bekannt, die die Entdeckung der neuen sogn. "Trail Hill" Gold-Silber Zone im Stil der Midas-Mine auf Basis der ersten Kernbohrung des Unternehmens in der Goldstorm Liegenschaft in Nevada, USA bestätigen. Das Projektgebiet befindet sich 17 km nordwestlich vom Midas-Bergwerk von Klondex Mines Ltd. , welches derzeit von der Hecla Mining Company übernommen wird, sowie 18 km nordöstlich vom Twin Creeks Bergwerk von Newmont Mining Corp. Die Gold-Silber Mineralisierung in der "S-Verwerfung", welche die Basal-Kontaktzone im Trail Hill Gold-Silber Zielgebiet bildet, wurde auf Basis von enger gefassten, weiter ausgewählten Proben erneut geprüft. Das Gestein oberhalb dieser Verwerfungszone ausgehend von einer Kernbohrloch-Tiefe von ca. 7 m, bis in eine Tiefe von 138 m war oxidiert, durchzogen von einer Alteration mit Quarz-Siliciumdioxid-Pyrit und mineralisiert. Das Bohrloch mit einer Neigung von -57 Grad bescheinigt eine starke Flutung von Siliciumdioxid und Pyrit mit lokalen Spots eines nicht-identifizierten, schwarzen, oxidierten Minerals quer durch einen Großteil dieser Zone. Stakeholder Gold untersuchte beide Seiten der wichtigen Kontaktzone der S-Verwerfung erneut. Die obere 0,43 m breite und auf Limonit basierende Brekzie-Gesteinsschicht zwischen 137,68 m - 138,11 m wies in der Metallanalyse einen Erzgehalt von 0,018 g/t Gold und einen stark ungewöhnlichen Silbergehalt von 3,39 g/t Silber auf. Das erste Intervall unterhalb der Verwerfung, in einer Bohrlochtiefe zwischen 138,11 m und 138,72 m beinhaltete eine reichliche Menge des schwarzen Minerals in einem brekzienartig, wechselnden, dunkelgrauen Basalt- und Sedimentgestein, welches 0,054 g/t Gold, sowie 137 g/t Silber (ein neuer Rekordwert für das Goldstorm Projekt) und 109 ppm Arsen, mit erhöhten Anteilen von Kupfer, Molybdän und Antimon enthielt - ein Hinweis, dass die S-Verwerfung eine Zuleitung für eine Gold-Silber Mineralisierung bilden könnte. Im dritten 0,91 m breiten Basisintervall bis in eine Tiefe von 139,63 m ergab die Metallanalyse einen hohen Goldgehalt von 0,11 g/t Gold, 2,16 g/t Silber und 183 ppm Arsen in mittelgrauem, zerbrochenem Schlamm- sowie Tuffgestein.Die neuen Analyseergebnisse deuten auf eine vorhandene Mineralisierung im Gestein auf beiden Seiten der S-Verwerfung hin. Daher könnte es sich bei der Verwerfung um eine Zuleitung für eine Gold-Silbermineralisierung handeln. Die Daten werden als ein möglicher Hinweis auf eine vorhandene Silbermineralisierung, welche lichtbogenartig um eine Goldmineralisierung herum verlaufen könnte, interpretiert, ähnlich wie in dem Gestein in der Nähe der Hollister Mine von Klondex/Hecla und der benachbarten Silver-Cloud Liegenschaft. Wir interpretieren diese Daten dahingehend, dass sich jede mögliche, primäre Siedezone für eine Gold-Silbermineralisierung innerhalb der Trail-Hill Zone im Goldstorm Projekt in tieferen Gesteinsschichten befinden würde - und zwar in tieferen Schichten als jene, die bisher in diesem Bohrloch erreicht wurden.Die Adersysteme Trail Hill, Clayton und Prochnau bilden die Bohrziele im Goldstorm Projekt - und zwar unterhalb des 1830 m Höhenniveaus. Etwa auf diesem Level existierte vor rund 15,4 Millionen Jahren in der Miozän-Epoche ein übrig gebliebener fossiler Grundwasserspiegel. Zu dieser Zeit, so die Interpretation, könnte sich die Goldmineralisierung im Midas Gold Trend auf dem Goldstorm Projektgebiet, sowie in den Bergwerken Midas, Hollister und Silver Cloud abgelagert haben.Um sich das Explorationsmodell, sowie die limitierenden räumlichen Charakteristiken vorzustellen, vergleichen Sie die Abbildungen 1 und 2. Es ist geplant, mit Phase 2 der Explorationsarbeiten zu beginnen, sobald es das Wetter zulässt. Diese Bohrungen werden dann das Adersystem unterhalb des 1830 m Höhenniveaus testen.Abb.1: Goldzonen im Midas Gold Trend - Tiefenvergleich, Ausschnitt mit Blickrichtung Nordenhttp://stakeholdergold.com/wp-content/uploads/2018/03/goldstorm-figure3.pngAbb.2: Erzzonen im Midas Bergwerk - Längsschnitt, geplante Bohrlöcher im Goldstorm Projekthttp://stakeholdergold.com/wp-content/uploads/2018/03/goldstorm-figure4.pngDer Bohrkern wurde gemäß den gültigen Verfahren zur Sicherstellung einer Beweismittelkette im Analyselabor ALS Chemex in Elko, Nevada eingereicht. Die gesammelten Proben wurden in jeweils 50g kleinen Teilproben im Rahmen einer Feuer-Metallanalyse, sowie mittels anschließender gravimetrischer Analyse untersucht, um den Gold- und Silbergehalt festzustellen. Nach Anwendung eines 4-Säuren-Auflösungsverfahrens wurden geochemische ICP Stoffanalysen durchgeführt, die aus mehreren Elementen bestehen."Die Trail Hill Zone wird anhand ihrer Struktur, den gefundenen Metallspuren und deren Lage als ein bedeutsames Gold-Silber Bohrziel im Stil der Midas Mine interpretiert. Zu deren Schlüsselcharakteristika gehören ähnliche strukturelle Manifestationen, wie sie oberhalb der Gold- und Silbermineralisierung in den Bergwerken Midas und Hollister vorkommen und die von einer Erhebung begrenzt werden, welche in etwa der Höhe eines fossilen Grundwasserspiegels aus der Miozän-Epoche entspricht. Die folgenden Explorationsarbeiten werden in naher Zukunft einen neuen Test der Trail Hill Zone in größerer Tiefe beinhalten", sagte Rick Redfern.Die kombinierte Gesamtausdehnung des Projektgebiets umfasst nun ca. 1540 ha. Die erweiterte Liegenschaft schließt sowohl die Clayton- und Prochnau Adersysteme, als auch deren jeweilige Streichungsausdehnungen mit ein. Ein Erfolg der Bohrungen würde Potential für die Erkundung einer erheblichen Erweiterung dieser Ausdehnungen in Streichrichtung und in der Tiefe eröffnen.Richard R. Redfern, C.P.G. und M.S. (Geologie), ein geologischer Berater für Stakeholder Gold, hat die Inhalte dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt und fungiert, wie im Rahmen der kanadischen Richtlinie NI 43-101 definiert, als qualifizierte Person für das Unternehmen. Stakeholder Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. 