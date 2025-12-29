US Mint: Verkaufszahlen des Gold Eagle ziehen sich im November wieder zurück

Nach einem erfolgreichen Oktober sind die Verkaufszahlen der beliebten Goldanlagemünze "American Gold Eagle" im November wieder deutlich zurückgegangen. Dabei verzeichneten sowohl die Zahl der verkauften Münzen als auch die Menge in Unzen einen Rückgang, die Werte liegen allerdings noch über dem Niveau während der Sommerflaute. Dies geht aus den aktuellen Verkaufszahlen der US-amerikanischen Prägeanstalt United States Mint hervor.
Demnach wurden im vergangenen Monat 5.500 Unzen und 500 1/10-Unzen verkauft. Insgesamt wurden somit 10.500 Münzen bzw. 6.000 Unzen abgesetzt. Im Oktober lagen die Verkaufszahlen bei 44.500 Münzen bzw. 21.000 Unzen.
Im November 2024 wurden hingegen 27.500 Ein-Unzen-Münzen und insgesamt 34.500 Unzen verkauft.
