US Cobalt stößt bei Bohrungen auf weitere hochgradige Kobaltmineralisierung

- In Loch IC17-39 wurden auf 13,3 Fuß (4,1 Meter) ein Erzgehalt von 0,31 % Co-Äquivalent (0,31 % Co + +0,02 % Cu) und auf 6,4 Fuß (2,0 Meter) ein Erzgehalt von 0,50 % Co-Äquivalent (0,50 % Co + 0,00 % Cu), einschließlich 2,8 Fuß (0,9 Meter) mit 0,71 % Co-Äquivalent (0,71 % Co + 0,00 % Cu), durchteuft. Fundort ist der Ostteil der Hauptzielzone der Bohrungen 2017.VANCOUVER, 16. April 2018 - US Cobalt Inc. (das Unternehmen) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: USCFF) gibt die Analyseergebnisse aus zwei weiteren obertätigen Kernlöchern bekannt, die während der Bohrungen 2017 im Projekt Iron Creek (das Konzessionsgebiet) in Idaho (USA) niedergebracht wurden. In beiden Kernlöchern wurde eine Sulfidmineralisierung mit bedeutenden Kobaltwerten ermittelt. Sämtliche Mächtigkeiten, die hier dargestellt wurden, sind wahre Mächtigkeiten und basieren auf einem 3D-Modell. Die Ergebnisse aus vier weiteren Löchern, die im Rahmen der Bohrkampagne 2017 niedergebracht wurden, werden demnächst veröffentlicht. Acht Löcher wurden im Rahmen der Bohrkampagne 2018 bisher fertiggestellt, die Ergebnisse der Analyse stehen noch aus.Die beiden Bohrlöcher, die hier beschrieben werden, befinden sich im Ostteil der Hauptzone, auf die sich die Bohrkampagne 2017 konzentrierte. Die gemeldeten Ergebnisse bestätigen einmal mehr die Kontinuität der Lagerstätte.- 13,6 Fuß (4,1 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,31 % Co-Äquivalent (0,31 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-35,- 5,5 Fuß (1,7 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,37 % Co-Äquivalent (0,37 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-35,- 3,0 Fuß (0,9 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,57 % Co-Äquivalent (0,57 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-35,- 13,3 Fuß (4,1 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,31 % Co-Äquivalent (0,31 % Co + 0,02 % Cu) in Loch IC17-39,- 3,1 Fuß (0,9 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,41 % Co-Äquivalent (0,41 % Co + 0,01 % Cu) in Loch IC17-39,- 3,8 Fuß (1,2 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,43 % Co-Äquivalent (0,43 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-39,- 6,4 Fuß (2,0 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,50 % Co-Äquivalent (0,50 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-39,- 2,8 Fuß (0,9 Meter) mit einem Erzgehalt von 0,71 % Co-Äquivalent (0,71 % Co + 0,00 % Cu) in Loch IC17-39.Dass die Ergebnisse einmal mehr die potenzielle Stärke und Größe der Lagerstätte Iron Creek untermauern, wird in den nachfolgenden breiteren Mineralisierungsabschnitten ersichtlich:- Bohrloch IC17-35 enthält einen 71,1 Fuß (21,7 Meter) mächtigen Abschnitt mit einem Erzgehalt von 0,16 % Co-Äquivalent (0,16 % Co + 0,00 % Cu),- Bohrloch IC17-39 enthält einen 67,4 Fuß (20,5 Meter) mächtigen Abschnitt mit einem Erzgehalt von 0,17 % Co-Äquivalent (0,17 % Co + 0,01 % Cu),- sowie eine weitere tieferliegende Zone mit 98,0 Fuß (29,9 Meter) und einem Erzgehalt von 0,13 % Co-Äquivalent (0,13 % Co + 0,00 % Cu).Diese bedeutenden Abschnitte haben Ähnlichkeit mit vielen bereits im Rahmen der Bohrkampagne 2017 veröffentlichten Abschnitten. Die beiden mächtigen Zonen, die in Bohrloch IC17-39 enthalten sind, sind auch ein klarer Hinweis auf das Vorkommen einer bemerkenswerten Zone im Liegenden, die nun - zusätzlich zum Hauptziel, der No Name Zone - quer über die entsprechenden Zielzonen zutage tritt.Ziel der 40 Löcher und 35.000 Fuß (rund 10.700 Meter) umfassenden Bohrkampagne 2017 ist es, die historischen Schätzungen der Kobaltmineralisierung (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. September 2016) zu bestätigen. Das Konzessionsgebiet Iron Creek erstreckt sich über eine mit Sulfiderz angereicherte Mineralisierungszone und enthält eine Kobalt- und Kupfermineralisierung. Die obertätigen Bohrungen 2017 sind abgeschlossen und die Analyse und Berichterstattung zu den Proben wird fortgesetzt. Im Hinblick auf eine geplante Ressourcenschätzung, die im April 2018 eingeleitet werden soll, hat das Unternehmen mit Dichtemessungen und mineralogischen Untersuchungen begonnen bzw. Proben zur metallurgischen Analyse an das Labor übergeben.Brian Kirwin (Sr. Vice President, Exploration) meint dazu: Die Bohrergebnisse 2017 erweitern das Potenzial des Projekts Iron Creek und zeigen, das sich die Kobaltmineralisierung innerhalb des Zielgebiets fortsetzt. Entlang der gesamten Zielzone mit 1.600 Fuß (488 Meter) Streichlänge wurden Kobalt- und Kupfermineralisierungen entdeckt. Im Rahmen des untertägigen Bohrprogramms wird derzeit eine Zone in westlicher Richtung erkundet, die über den Bereich der historischen Schätzungen hinausgeht. Wir freuen uns schon darauf, die Exploration und anschließende Erschließung von Iron Creek möglichst rasch umzusetzen.President Wayne Tisdale meint dazu: Ich möchte mich insbesondere bei unserem Team in Idaho unter der Leitung von Brian Kirwin bedanken. Dank ihrer Bemühungen kommen wir der Umsetzung unserer frühen Vision immer näher. Wir freuen uns schon auf den erfolgreichen und frühzeitigen Abschluss unserer Transaktion mit First Cobalt (TSXV: FCC), die es uns erlaubt, das Team weiter auszubauen und unsere Explorationsmaßnahmen zu verdoppeln.Wie bereits angekündigt, ist das Projekt von der Chester Mining Company (OTC: CHMN) gepachtet und unterliegt den Buy-Out-Rechten der Gesellschaft.Wie bereits erwähnt, lassen die historischen Schätzungen der Erzmengen und Erzgehalte darauf schließen, dass das Konzessionsgebiet 1.279.000 Tonnen Ressourcen mit einem Kobaltgehalt von 0,59 % beherbergt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. September 2016). Das Unternehmen behandelt diese Schätzungen der Mengen und Erzgehalte aufgrund des Zeitpunkts der geologischen Arbeiten, die für die Aufstellung der aktuell erwarteten Tonnenmengen durchgeführt wurden, als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Die historischen Schätzungen sind in einem Bericht mit dem Titel Iron Creek Prospect, Lemhi County, Idaho (#0483) Progress Report enthalten, der von Terry A Webster und Thomas K Stump im Auftrag von Noranda Exploration, Inc. im Juli 1980 verfasst wurde. In diesem Bericht sind die für die Schätzung der historischen Mineralisierung verwendeten Cutoff-Werte und Metallpreise nicht im Detail angeführt; es wurde ein Mengenfaktor von 11 Kubikfuß pro Tonne angenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet gibt. Außerhalb dieser Pressemeldung hat das Unternehmen keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen oder anderer in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. Das Unternehmen glaubt, dass die historischen Schätzungen und andere Informationen in dieser Pressemeldung für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet relevant sind, weil sie auf eine bedeutende Mineralisierung hinweisen, die das Ziel des aktuellen Explorationsprogramms des Unternehmens darstellt.Die Bohrproben wurden von Personal oder Vertragspartnern des Unternehmens entnommen, die bei den Projekteinrichtungen des Unternehmens für das Unternehmen arbeiten. Alle Einrichtungen des Unternehmens werden gesichert. Der Kern wird vom Personal des Unternehmens zur Kernverarbeitungseinrichtung des Unternehmens im Konzessionsgebiet in Challis transportiert, die von Earl Waite and Sons Mining Contractors betrieben wird, das vom Unternehmen beauftragt wurde. Dort wird der Bohrkern protokolliert, geschnitten und erprobt und anschließend an das Labor geliefert. Alle Anlagen sind sicher.Der Kern wird geologisch erfasst; die Hälfte des Kerns wird vor Ort in einer sicheren Anlage als Referenzprobe gelagert. Die Proben werden in der Kernverarbeitungseinrichtung von den Vertragsbediensteten verpackt, etikettiert und zugeschnürt. Die geologischen Informationen, zu denen Farbe, Gesteinsart, Alteration, Mineralienart und Reichhaltigkeit gehören, werden auf Standardformaluren für die Probenbeschreibung festgehalten. Die Proben werden bis zur Lieferung an das Labor in einer sicheren Anlage vor Ort gelagert. Im Rahmen des QS-/QK-Programms werden am Standort der Kernaufbereitung Leer-, Doppel- und Standardproben in den Probenstrom eingefügt. Die Bohrproben wurden direkt vom Standort der Kernaufbereitung in den LKW einer Spedition geladen und zum Labor gefahren, das sie unmittelbar von einem Mitarbeiter des Unternehmens in Empfang nahm. Die Probenahme wurde von Brian Kirwin, dem Senior Vice President of Exploration des Unternehmens, beaufsichtigt.Die Analysen der Bohrkernproben sowie der QS-/QK-Proben des Unternehmens wurden von American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada, durchgeführt; das Unternehmen will die Dienste von AAL auch für die Kernproben in Anspruch nehmen. AAL ist nach ISO / IEC 17025 zertifiziert und hat die kanadischen Eignungsprüfungen (Canadian Certified Reference Materials Project, CCRMP) erfolgreich absolviert. Über 15 % der analysierten Proben stellen Kontrollproben dar, die das Unternehmen als Prüf-, Leer- und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt hat, und zwar zusätzlich zu den Kontrollproben des Labors. Die Korrelation der Standardproben mit den erwarteten Werten war ausgezeichnet. Im Labor von AAL wurden die Bohrkernproben getrocknet, gewogen und auf minus sechs Mesh (85 %) zerkleinert, mit einer Brechwalze auf minus zehn Mesh (85 %) zerkleinert, in 250-Gramm-Trüben geteilt, anschließend in einem Ringpulverisator mit geschlossenem Kessel auf minus 150 Mesh (95 %) pulverisiert und dann mittels Säureaufschluss (fünf Säuren) einer ICP-Analyse unterzogen.Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und genehmigt.US Cobalt legt seinen Geschäftsschwerpunkt auf den Erwerb und die Erschließung von hochgradigen Batteriemetall-Lagerstätten in Nordamerika. Das Kobaltprojekt Iron Creek, das sich im ertraggreichen Kobaltgürtel in Idaho befindet, ist Ziel eines 40 Löcher und 35.000 Fuß (10.700 Meter) umfassenden Bohrprogramms, mit dem eine (nicht NI 43-101-konforme historische Ressourcenschätzung von 1,3 Millionen Tonnen mit einem Kobaltanteil von 0,59 % bestätigt werden soll. Im Jahr 2018 ist eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Projekt geplant.Als Explorationsunternehmen mit Kobalt- und Lithiumprojekten in Idaho und Utah ist US Cobalt gut für eine künftige Produktion von Metallen in Batteriequalität positioniert, welche kritische Komponenten für Energiespeicherlösungen einschließlich Lithiumionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik darstellen.Wayne Tisdale, PresidentT: (604) 639-4457E: info@uscobaltinc.comWebseite: www.uscobaltinc.com.Hinweis für den Leser: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zum geplanten Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; typische Risiken des Bergbaubetriebs; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren, und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 