Ölpreis (Brent): Neues Tief erreicht  technische Gegenbewegung läuft an

Am Dienstag setzte sich der Verkaufsdruck bei Brent weiter fort. Die Notierungen rutschten erneut deutlich ab und durchbrachen dabei auch die Unterstützung bei 60,19 USD. In der Folge wurde ein neues Tief erreicht.
Charttechnischer Ausblick:
Eine erste Gegenbewegung läuft zwar an, jedoch bleibt der Abwärtstrend der Vortage intakt. Dieser stellt im Bereich um aktuell 61,00 USD einen markanten Widerstand dar und könnte die Erholung jederzeit abbremsen. Auf der Unterseite sind die 58,69 USD nun jederzeit erreichbar. Bei einem Bruch dieser Marke würde sich weiterer Abwärtsspielraum in Richtung 57,55 USD öffnen. Gelingt es Brent hingegen, den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden, wäre zunächst Potenzial bis 61,60 USD gegeben darüber würde sich das Chartbild leicht aufhellen.
