Société Générale: Gold wird auch 2026 den US-Dollar & Anleihen übertreffen

Im Jahr 2026 wird erwartet, dass Gold weiterhin eine bessere Performance als US-Anleihen und der US-Dollar erzielen wird. Dies veranlasst die Société Générale (SocGen), ihre maximale Allokation in Edelmetallen in ihrem Multi-Asset-Portfolio beizubehalten, schreibt Kitco News. Die französische Bank hält eine konstante Goldallokation von 10% und reduziert gleichzeitig ihr Engagement in inflationsgebundenen US-Anleihen und Unternehmensanleihen.
Die SocGen-Analysten gehen davon aus, dass Gold aufgrund der anhaltenden Schwäche des US-Dollars und der unterdurchschnittlichen Performance von festverzinslichen Anlagen weiterhin ein starke Performance zeigen wird.
Sie prognostizieren, dass der Goldpreis bis Ende 2026 auf 5.000 $ pro Unze steigen könnte. Antreiben würde dies die steigende Nachfrage von Privatanlegern und Zentralbanken, die ihre Anlagen diversifizieren und sich vom US-Dollar abwenden. Sie empfehlen den Kauf von Gold bei Kursrückgängen und verweisen dabei auf seine Rolle als wirksame Absicherung gegen verschiedene Risiken, darunter mögliche zurückhaltende Maßnahmen der Federal Reserve.
Die Prognose der SocGen für Gold hängt auch mit den Erwartungen einer aggressiven US-Geldpolitik zusammen. Laut den Analysten wird die Fed die Zinsen 2026 wahrscheinlich weiter senken, um Inflations- und Arbeitsmarktrisiken zu begegnen. Die Bank rechnet mit weiteren Zinssenkungen und einer Verschiebung hin zu neutraleren geldpolitischen Bedingungen, was den Goldpreis stützen würde. Darüber hinaus wird Gold als wertvolles Diversifikationsinstrument für Portfolios angesehen, da die Korrelation zwischen US-Aktien und Anleihen weiterhin hoch ist, was die Rolle von Gold als sicherer Hafen stärkt.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!