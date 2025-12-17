Menü Artikel
Goliath Resources Ltd. lässt über Aktienkonsolidierung abstimmen

09:51 Uhr  |  Minenportal.de
Goliath Resources Ltd. gibt bekannt, dass die Unterlagen für die am 14. Januar 2026 stattfindende Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens versandt wurden. Auf der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem gebeten, über einen Beschluss zur Genehmigung einer Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens in einem Verhältnis von bis zu 7 zu 1 abzustimmen.

Die Genehmigung des Konsolidierungsvorschlags würde dem Board of Directors die Möglichkeit geben, die tatsächliche Konsolidierungsgrundlage innerhalb dieses Bereichs nach eigenem Ermessen festzulegen. Im Falle der Genehmigung des Konsolidierungsvorschlags wird nicht mehr als eine Konsolidierung stattfinden. Ohne weitere Zustimmung der Aktionäre wird es keine aufeinanderfolgenden Konsolidierungen geben.

Die Genehmigung des Konsolidierungsvorschlags bedeutet zudem nicht, dass eine Konsolidierung der Stammaktien tatsächlich stattfinden wird, da das Board den Konsolidierungsvorschlag nach eigenem Ermessen nicht umsetzen kann, wenn dies im besten Interesse des Unternehmens liegt.

Das Unternehmen hat zum gestrigen Datum 171.754.056 Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Nach Abschluss der geplanten Konsolidierung hängt die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien vom vom Board festgelegten Verhältnis ab. Bei einem maximalen Verhältnis von 7 zu 1 entspräche dies 24.536.294 Aktien.

Goliath ist ein Explorationsunternehmen für Edelmetallprojekte im ergiebigen "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in geologisch hochwertigen und geopolitisch sicheren Gebieten Kanadas, die für den Bergbau geeignet sind.


© Redaktion MinenPortal.de



Mineninfo

Goliath Resources Ltd.

Goliath Resources Ltd.
Bergbau
Kanada
A2P063
CA38171A2092
Unternehmenswebsite
Gold
AuCuMoAg
Minenprofile
