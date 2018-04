Jim Rogers: Gold wird durch die Decke gehen

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News erzählte der Investor Jim Rogers, dass etwas geschehen wird, das die Märkte ein letztes Mal aufleben lasse. Dannach würde das nächste Jahr hart werden.Des Weiteren weist er darauf hin, dass der letzte Bärenmarkt bereits insgesamt zehn Jahre her ist. Das sei extrem ungewöhnlich. Rogers betonte, dass der nächste Bärenmarkt seiner Einschätzung nach der schlimmste seines Lebens sein würde. Der Investor fügte hinzu, dass diese Korrektur problemlos mehr als 50% umfassen könnte.Rogers selbst wartet noch immer auf den Anbruch eines Bullenmarkts, bevor er Gold kauft. Dennoch ist er der Meinung, dass der Goldpreis durch die Decke gehen wird, bevor die Korrektur vollständig beendet ist.Seiner Meinung nach wenden sich die Leute immer zum Gold und Silber, wenn sie das Vertrauen in die Regierung und das Papiergeld verlieren. "Ob sie das tun sollten oder nicht, ist irrelevant. Das tun sie immer, und das werden sie auch immer tun."© Redaktion GoldSeiten.de