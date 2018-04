Warten auf das Kaufsignal: Was gerade mit den Silberinvestitionen passiert

1. Die Wahl Trumps zum Präsidenten veränderte die Stimmung in der alternativen Mediengemeinschaft insoweit, dass weniger Anreiz für den Erwerb von Edelmetallen, Überlebensgütern, Waffen und Munition bestand.



2. Die fortgeführte, blasenerzeugende Rally an den allgemeineren Aktienmärkten und im Technologiesektor



3. Der massive Anstieg des Bitcoins und der Kryptowährungen 2017.

Während Investoren auf das Kaufsignal warten, bereitet sich der Silbermarkt auf eine deutliche Aufwärtsbewegung vor. Obwohl der Silberpreis vor kurzem in die Höhe schnellte, ist noch immer nicht klar, ob das der Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends ist oder nicht. Der Grund für den raschen Anstieg des weißen Edelmetalls war wahrscheinlich das Eindecken von Short-Positionen durch die großen Spekulanten, die an der COMEX handeln.Zum ersten Mal seit langem nahmen die großen Spekulanten eine Netto-Short-Position in Silber ein. Beispielsweise positionierten sich die großen Spekulanten letztes Jahr, als der Silberpreis bei 18,50 Dollar lag, um mehr als 100.000 Kontrakte Netto-Long. Doch der aktuellste CoT-Bericht zeigte, dass sich die großen Spekulanten auf dem Silbermarkt mit 17.000 Kontrakten Netto-Short positionierten:Die großen Spekulanten werden als hellblaue Balken angezeigt. Üblicherweise positionieren sich die großen Spekulanten gegenüber Silber Long, und nicht Short. Man kann sehen, dass die großen Spekulanten vor drei Wochen zu Short-Positionen übergegangen sind, da ihre hellblauen Balken nach unten zeigten. Auf der anderen Seite positionieren sich die Commercials (in Rot) normalerweise Netto-Short. Jedoch nehmen die Commercials derzeit die niedrigste Netto-Short-Position seit Jahren ein. Es ist also nicht überraschend, den Silberpreis innerhalb weniger Tage um beinahe 1,00 Dollar ansteigen zu sehen, wenn man diese Positionierungen seit einigen Wochen im Auge behält.Es ist jedoch schwierig zu wissen, ob dies der Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends der Silberpreise ist. Er wird stattfinden, aber ich weiß nicht, ob es bereits soweit ist. Wir werden wissen, dass der Silberkurs eine große Bewegung beginnt, wenn er endlich über die 20-Dollar-Marke steigt und die allgemeinen Märkte einbrechen. Es kann gut sein, dass viele Silberinvestoren derzeit ein wenig frustriert sein, da die Stimmung gegenüber Silber und die Investitionsnachfrage letztes Jahr auf ein Tief fielen.Im Jahr 2017 war die Silbernachfrage rückläufig, da die Investoren in die Aktien- und Kryptowährungsblasen gelockt wurden. Laut den Daten, die in der World Silver Survey 2018 veröffentlicht wurden, sank die weltweite Nachfrage nach Silberbarren und -münzen von 207,8 Millionen Unzen 2016 auf 151,1 Millionen Unzen im letzten Jahr. Wie wir im unteren Chart sehen können, fiel die weltweite Nachfrage nach Silberbarren und -münzen um 27%, während die physischen Goldinvestitionen nur 2% geringer ausfielen:Der World Gold Council berichtet, dass die weltweite Nachfrage nach Goldbarren und -münzen letztes Jahr auf 30,8 Millionen Unzen gegenüber den 31,6 Millionen Unzen 2016 sank. Jedoch wäre dieser Rückgang physischer Goldinvestitionen deutlicher gewesen, wenn die Zunahmen in China, der Türkei und im Nahen Osten wesentliche Abnahmen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht ausgeglichen hätten. Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen in den Vereinigten Staaten fiel letztes Jahr um 58%. Und denselben Trend konnten wir auf dem Silbermarkt beobachten.Der Großteil des Nachfragerückgangs von Silberbarren und -münzen fand an den US-amerikanischen und kanadischen Märkten statt. Wie der untere Chart zeigt, verringerte sich die Nachfrage nach Silberbarren und -münzen innerhalb der USA und Kanadas um 52% von 105,5 Millionen Unzen 2016 auf 50,8 Millionen Unzen im letzten Jahr. Jedoch fielen die weltweiten Silberinvestitionen nur um zwei Millionen Unzen:Während die Silberinvestitionsnachfrage im Westen deutlich fiel, stiegen die Silberbarrenimporte Indiens 2017 um 17%. Demnach ging die Silberinvestitionsnachfrage nicht in allen Ländern und Regionen zurück. Der Hauptteil des Rückgangs innerhalb der westlichen Regionen ist jedoch einer Nachfrageabnahme US-amerikanischer Silberbarren und -münzen in Höhe von 36 Millionen Unzen zuzuschreiben (World Silver Survey 2018).Gemäß meiner Analyse gibt es drei Gründe für den letztjährigen Nachfragerückgang nach physischem Silber und Goldinvestitionen innerhalb der Vereinigten Staaten:Leider investierten 99% der Investoren weiterhin in extrem überbewertete und hochgradig kreditgestützte Vermögenswerte. Die Werte der Aktien, Anleihen und Immobilien sind derzeit so hoch wie noch nie, während die weltweite Ölbranche zeitgleich unter großen Druck gerät - etwas, von dem nur wenige wissen.Die US-amerikanische Schieferöl- und -gasbranche ist ein Ponzi-Schema mit einem Gesamtwert von mehr als 250 Milliarden Dollar, auf das selbst der Anlagebetrüger Bernie Madoff eifersüchtig wäre. Also ist es wahrscheinlich, dass die große Silberbewegung genau dann stattfinden wird, wenn die allgemeineren Märkte und der Ölpreis zeitgleich einbrechen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 20. April 2018 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.