Banken- und Finanzkrise 2.0: Bühne frei für noch nie dagewesene Nachfrage nach Edelmetallen

Wenn der Markt glaubt, dass die Bankenkrise vorbei ist, sollte er sich eines Besseren belehren lassen... das Schlimmste steht noch bevor. Das Banken- und Finanzsystem bereitet sich in Wahrheit auf einen noch größeren Zusammenbruch vor als den von Bear Stearns und Lehman Brothers im Jahr 2008. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, sitzt die Welt auf einem massiven Schuldenberg und einer extremen Verschuldung.Wir können erkennen, dass das Banken- und Finanzsystem heute viel kritischer ist als 2008, wenn wir uns die steigende Nachfrage nach Gold Eagle und Buffalo in den letzten zwei Monaten ansehen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 21. April 2023 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.