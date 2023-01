Der winzige 40-Milliarden-Dollar-Silbermünzenmarkt; Silbermünzen der Sachwert der Zukunft

xxx

Die Edelmetallinvestoren, die offizielle Silbermünzen gekauft haben, halten eines der wichtigsten Hard Assets der Zukunft in den Händen. Warum? Weil die offiziellen Silbermünzen die anerkanntesten und hochwertigsten Silberanlageprodukte sind, wird der Markt eine höhere Nachfrage und einen höheren Preis für diese Bullionprodukte verzeichnen.Ich wollte ein Update zu den offiziellen Silbermünzen machen, weil sich der Markt auf 6 führende Münzen konzentriert. Erstaunlich ist, dass von den sechs führenden offiziellen Silbermünzen im Jahr 2021 mehr als 111 Millionen Unzen verkauft wurden. Diese werden auch in den kommenden Jahren die Spitzenreiter sein.Leider existiert die bekannte Website SilverDoctors.com nicht mehr. Sie wurde letzte Woche eingestellt. Ich bespreche dies am Anfang meines neuen Youtube Updates. Craig von TF Metals Report interviewte Tyler Wall, den CEO von SilverDoctors und SDBullion, über die Gründe für die Abschaltung der Website. Es gab zwar mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war, dass die Besucherzahlen auf ein so niedriges Niveau gesunken sind, dass es sich nicht mehr wirtschaftlich lohnte, weiterzumachen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 12. Januar 2023 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.