Große Probleme bei Kupferproduktion: König der Industriemetalle Vorbote für Gold und Silber

Während die Welt auf die Energieklippe stößt, werden wir nun Zeuge großer Probleme in der globalen Kupferbranche. Chile, der größte Kupferproduzent der Welt, verzeichnet einen anhaltenden Produktionsrückgang. In Peru haben jüngste Proteste zudem zur Schließung von Kupferminen geführt. Was mit dem König der Industriemetalle geschieht, ist der Vorbote für die Gold- und Silberminenbranche.Ich werde ein ausführliches Video dazu erstellen, möchte jedoch ein kurzes Update über die Geschehnisse im Kupfersektor geben.Werfen wir zunächst einen Blick auf die chilenische Kupferproduktion bis einschließlich November 2022. Sie ist gegenüber dem gleichen Elfmonatszeitraum des Vorjahres um 5,8% gesunken! Das ist ein erheblicher Rückgang der Kupferproduktion.Diese Grafik ist zwar schwer zu lesen, zeigt aber die Aufschlüsselung der chilenischen Kupferproduktion nach Unternehmen. Die chilenische Kupferproduktion von Januar bis November 2022 ist gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um sagenhafte 300 Millionen Tonnen gesunken. Die folgende Grafik zeigt die Produktion der fünf größten Kupferproduzenten für den Zeitraum Januar bis Oktober 2022.Trotz des Rückgangs in Chile beläuft sich die weltweite Gesamtmenge für Januar–Oktober 2022 auf 17,913 Millionen Tonnen gegenüber 17,615 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings sind vier der fünf größten Produzenten rückläufig, mit Ausnahme von Peru. Diesem Tweet zufolge hat Glencore seine große Kupfermine in Peru aufgrund von Protesten stillgelegt:Ich glaube, wenn die Energiekrise sich weltweit ausbreitet, werden Proteste, Aufstände und Unruhen nur noch zunehmen, da sich immer mehr Menschen keine Nahrungsmittel und Energie mehr leisten können.Wenn wir einen Blick auf die Top-Kupferbestände werfen, sieht das Bild ebenfalls nicht gut aus:Sie sehen, dass die weltweiten Kupferlagerbestände seit 2018 weiter von 350 Millionen Tonnen auf 190 Millionen Tonnen gesunken sind. Mit der neuen grünen Energiepolitik ist Kupfer gefragter denn je. Was passiert also, wenn die Panikkäufe wirklich losgehen? Ich sehe das Gleiche bei Gold und Silber, aber das wird in einem Bericht nächste Woche besprochen werden.TEASER: Metals Focus und die World Silver Survey prognostizieren eine steigende Silberproduktion im Jahr 2023. Aus den Daten, die ich gesehen habe, geht jedoch hervor, dass es ein gutes Stück weniger sein wird als im Jahr 2021. Irgendwann werden wir auch Panikkäufe bei Silber erleben, und zwar nicht nur bei privaten Käufern von Edelmetallen, sondern auch bei großen Institutionen. Es ist nicht eine Frage des ob, sondern des wann...© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 22. Januar 2023 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.