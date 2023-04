Etwas Großes hat sich im Gold- und Silbermarkt verändert

Die Anleger sind mehr denn je besorgt über die Stabilität des amerikanischen und weltweiten Bankensystems. Während die Fed und die Zentralbanken die Märkte beruhigt haben, indem sie notleidende Banken vorübergehend gestützt haben, haben wir heute gesehen, dass sowohl Gold als auch Silber aus wichtigen Niveaus ausgebrochen sind.Leider hat die Ausweitung der Bankenkrise gerade erst begonnen, und es gibt nicht viel, was die Fed und die Zentralbanken tun können, um die kommende Energieklippe aufzuhalten. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren einen enormen Anstieg der physischen Gold- und Silbernachfrage erlebt. Allerdings handelt es sich dabei immer noch hauptsächlich um eingefleischte Edelmetallinvestoren. Warten Sie, bis ein signifikanter Prozentsatz von neuen Käufern versucht, physisches Gold und Silber zu erwerben.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 4. April2023 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.