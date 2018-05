Was stimmt nicht mit diesen Bildern?

Manchmal verschleiern Einzelheiten das große Ganze. Die folgenden Graphen zeigen einen Großteil der Einzelheiten und "Störgeräusche" nicht. Diese logarithmischen Charts zeigen alle vier Jahre einen Balken (plus April 2018) für die offiziellen US-amerikanischen Staatsschulden per 1. Juli und die Geldmenge M3, bzw. alle vier Jahre den Durchschnitt der monatlichen Handelsschlüsse für Aktienindices, Immobilien und Rohstoffe.#1: Die offiziellen Staatsschulden der Vereinigten Staaten.#2: M3 - Währung im Umlauf - Daten von der Federal Reserve in St. Louis: Nicht durch den Haushalt gedeckte Regierungsausgaben, das auf Mindestreserven beruhende Bankenwesen und die "quantitativen Lockerungen" (Monetarisierung von Schuldpapieren) der Zentralbank,bringen mehr Geld in Umlauf. Die rapide ansteigende GEsamtmenge an US-Dollars im Umlauf führt in Kombination mit der langsam wachsenden Wirtschaft zur Entwertung aller Dollarnoten und dem Anstieg der Preise.#3: Während Geschäfts- und Zentralbanken den Dollar entwerten, wirkt sich das "Währungsrisiko" auf die Schuldenmärkte aus und die Zinsen steigen. Höhere Zinsen, die sich auf 230 Billionen Dollar weltweiter Schulden auswirken, erfordern höhere Zahlungen zur Bedienung der Schulden und "quetschen"die Schuldner "aus", einschließlich der Regierungen.