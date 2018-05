Investieren in Gold vs. Goldinvestition

Investoren müssen sich mit einer herausfordernden Umgebung auseinandersetzen. Der jahrzehntelange Rückgang der Zinsen zwingt sie dazu, eine Entscheidung zwischen dem Erhalt von geringen Anleiherenditen und dem Spekulieren auf Assetpreise zu treffen. Rentner sind vielleicht nicht in der Lage, ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten. Institutionen können vielleicht nicht solvent bleiben. Außerdem sind die Schulden in die Höhe geschossen und das Risiko eines Zahlungsausfalls nimmt immer mehr zu.Um sich diesen Herausforderungen anzunehmen, kaufen viele Leute Gold oder andere materielle Vermögenswerte als Absicherung. Sie denken, dass sie "investieren" und ihr Portfolio schützen, wenn sie durch ihre Goldinvestition einen Dollargewinn erwirtschaften.Jedoch bringt diese Denkweise das Investieren in Gold mit der Goldinvestition durcheinander. Im Folgenden erklären wir Ihnen den traditionellen Ansatz desund stellen Ihnen dann etwas Neues vor: DieDas Investieren in Gold bezieht sich normalerweise auf den Kauf des Metalls. Jedoch ist der Goldkauf anders als jede andere Art der Investition. Sobald man es erworben hat, liegt das Metall einfach nur in einem Tresorraum herum. Warren Buffet hat dies humorvoll so beschrieben:"Gold wird in Afrika oder anderorts aus der Erde geholt. Dann schmelzen wir es ein, graben ein weiteres Loch, vergraben es erneut und bezahlen Leute dafür, dass sie es bewachen. Es hat keinen Nutzen. Jeder, der vom Mars aus zusieht, würde seinen Kopf darüber schütteln."Der Zweck des Goldkaufs ist das Warten auf eine Preissteigerung. Investopedia debattiert dies:"Gold hat sich in den letzten zehn Jahren bis einschließlich 26. Januar 2018 im Vergleich zum S&P 500 unterdurchschnittlich entwickelt... Jedoch hat Gold den S&P 500 in den zehn Jahren von November 2002 bis Oktober 2012 vernichtend geschlagen, wobei die Gesamtpreiserhöhung bei 441,5% oder 18,4% jährlich lag."Jeder neue Goldkäufer hofft, dass der Goldpreis steigen wird. Bewaffnet mit frischem Kapital und Geduld übernimmt er denselben Goldhandel, den sein Verkäufer zuvor führte. Der vorherige Investor hat sich zurückgezogen, weil Gold genug gestiegen, zu tief gesunken ist oder sich gar nicht bewegt hat. Es ist ein endloser Kreis der Schwankungen, in dem jeder Investor Gold kauft, um einen Gewinn zu erzielen.Der Meinung von Monetary Metals nach ist dies pervers. Und es wird noch schlimmer. Die Goldspekulation ist eine Spekulation auf den Rückgang einer offiziellen Währung. Einige Goldanalysten gehen sogar so weit und bejubeln jede neue potenzielle Katastrophe in den Nachrichten; wie Schlagzeilen, die verkündeten, dass ein Zahlungsverzug der US-amerikanischen Staatsschulden oder ein Krieg mit Nordkorea "gut für Gold" sei.Die meisten Leute wollen nicht auf die Preisbewegung spekulieren, oder gar einen Zusammenbruch erleben. Das ist der Grund, warum das Investieren in Gold bei der Mehrheit nicht beliebt ist.In jeden Fall ist dies kein richtiges Investieren. Investieren finanziert eine produktive Tätigkeit. Im Gegensatz dazu ist der Goldhandel pure Spekulation. Es finanziert nichts und der Gewinn wird aus dem Kapital des nächsten Spekulanten geschlagen. Spekulation ist ein Nullsummenspiel, ein Umwandlungsprozess des Kapitals einer Partei zum Einkommen einer anderen. Von Zentralbanken betriebene Spekulationen sind in Wirklichkeit Prozesse des Kapitalkonsums.Investition jedoch bereichert jeden. Der Unternehmer verwendet sein Kapital, um ein profitables Unternehmen aufzubauen. Der Investor erwirtschaftet Erträge. Und der Verbraucher profitiert von neuen Waren und Dienstleistungen.Bei der Goldinvestition geht es genauso wenig um den Verkauf des Goldes, wie es bei der konventionellen Dollarinvestition um den Verkauf des Dollars geht.Wie bei der konventionellen Dollarinvestition wird bei der Goldinvestition Kapital in ein Unternehmen investiert, um die Produktion und den Gewinn zu steigern. Der Unterschied ist, dass das Kapital Gold ist, notiert in den Geschäftsbüchern und an den Investor in Gold auszuzahlen.Die Goldmenge, die an den Investor zu zahlen ist, wird basierend auf der investierten Goldmenge und der vereinbarten Gewinnrate festgelegt. Beispielsweise wirft eine Investition von 100 Unzen Gold zu einer Rendite von 3% drei Goldunzen im Jahr ab. Die Zahlung hängt nicht vom Goldpreis ab. Es ist keine festgelegte Dollarmenge und das Unternehmen führt hierbei auch keinen Goldkauf durch.Ein Vorteil der Investoren ist, dass die Renditen der Goldinvestitionen keiner Zinsmanipulation der Regierung unterliegt. Wenn die Regierungen ihre jeweiligen Währungen nahe des Nullzinses treiben, wirkt sich dies auf die Renditen von allen in Dollar angegebenen Investitionen aus, aber nicht auf die Renditen der in Gold angegebenen Investitionen.Der Grund dafür ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Dollar und Gold. Der Dollar ist ein Kredit, kein positiver Wert. Ein Dollar ist kein Gegenstand. Durch den Besitz eines Dollars wird man zu einem Kreditgeber einer Zentralbank. Man ermöglicht der Zentralbank, den Anleihekurs in die Höhe zu treiben, der wiederum die Zinsen nach unten drückt.Ein Dollar ermöglicht kein Horten (das ist kein Zufall). Gold tut das. Gold bietet jedem die Entscheidung, ob man investieren oder horten möchte. Die Leute investieren nicht zu 0% Zinsen in Gold. Die Goldzinsen sind an einem Markt und durch Menschen festgelegt, denen es offen steht, ihr Gold nach Hause zu holen. Die Goldzinsen unterliegen keiner Geldpolitik.Goldinvestoren erhalten einen fairen Satz an einem freien Markt, anders als die Dollarinvestoren, die im Austausch für die Risiken geringe Renditen erhalten.Wir glauben, dass jede Person einige Goldmünzen als Absicherung gegen unerwartete Ereignisse oder Ausgaben besitzen sollte (ähnlich wie der Besitz physischen Bargelds). Jedoch vermehrt sich Gold, das zu Hause gelagert wird, nicht. Das ist keine langfristige Strategie um Reichtum anzuhäufen. Gold ist Geld und man wird nicht dadurch reich, dass man das Geld besitzt, das sich bereits in seinem Besitz befindet.Diejenigen, die in Gold investieren, achten auf den Preis, also wie viele Dollar sie für den Verkauf ihres Goldes erhalten. Wohingegen Goldinvestoren die Zinsen betrachten, also die Menge, um die sich ihr Gold jedes Jahr vermehren wird.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 16. Mai 2018 auf www.24hgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.