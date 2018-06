American Silver Eagle: Verkaufszahlen brechen weiter ein

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint veröffentlichte heute die Umsatzzahlen der weltweit beliebten Anlagemünze American Silver Eagle für den Monat Mai. Nachdem die Verkäufe in den drei vorherigen Monaten auf einem ähnlichen Niveau blieben, wurde nun ein starker Rückgang verzeichnet: Im fünften Monat des Jahres konnte die U.S. Mint nur 380.000 Stück der 1-Unzen-Silbermünze absetzen, verglichen mit 915.000 Münzen im März und April und 945.000 Münzen im Februar.Noch deutlicher wird das derzeit fehlende Interesse der Investoren beim Vergleich mit den Zahlen des Vorjahres. Im Mai 2017 hatte die Prägestätte noch 2.455.000 Silver Eagles verkauft. Damit verringerte sich der Absatz im letzten Monat gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 84,5%.© Redaktion GoldSeiten.de