Panik oder der Reissack in China!

Ich lese die letzten Tage auch heute die Schlagzeilen und Artikel vieler Finanz- und Edelmetall-Auguren und denke mir aus fundamentaler Sicht müssten die Metalle aktuell explodieren!Wir haben "Panik an den Finanzmärkten", "Der Beginn des Crashs", "düstere Wolken ziehen auf", "Schweizer Rentenversicherung investiert 600 Mio. € in Goldbarren".Zusammengefasst große physische Goldkäufe, Kreditblasen, die (seit Jahren) zu platzen scheinen, ein komplett verschuldetes Italien, sowie Crash-Panik an den Märkten.Aber die Metalle scheinen sich nicht darum zu scheren, nicht im geringsten. Wir stehen aktuell in Gold und dem GLD in unseren Zielbereichen.Innerhalb dieser gelben Boxen stehen wir wiederum zwischen signifikanten Pivotpunkten, die darüber entscheiden, ob der Markt gen Norden marschiert oder noch ein weiteres Tief ausbaut, bevor er unser Primärszenario einer Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt.Gold hatte gestern Intraday die 1301 $ überwunden und fiel jedoch heute wieder darunter. Im GLD ist dieser Widerstand bei 123,44 $, ohne Tagesschluss deutlich darüber, das schreibe ich jede Woche, wir können also noch keine Entscheidung ausrufen.Fällt Gold unter die 1281 $, müssen wir mit einem weiteren Tief rechnen, jedoch nicht mit dem Umkehr des Trends. Gestern schrieben wir dazu: "Allerdings ist bereits jetzt ziemlich klar abzusehen, dass bei einem erneuten Scheitern der Umweg über ein weiteres Tief kaum aufzuhalten sein wird. Oberhalb von 1281 $ und 122 $ geben wir aber den Bullen weiterhin den Vortritt und halten an deren Chance auf einen direkten Ausbruch fest. Über 1301 $ wollen wir in Gold dann eine Aufwärtsbewegung in den Bereich von 1335 $ sehen, ehe es wieder zu einer Korrekturbewegung kommen kann."Die Handlungswege sind also aktuell sehr klar auch für Silber, hier spielen die 16,68 $ eine tragende Rolle. Wie notierten seit gestern intraday darüber.Heute sieht es besser aus im Silber, der Markt überwindet endlich die 16.68 $ und das auch recht deutlich. Damit haben wir nun eine erste Bestätigung, dass wir ein Tief in Welle (ii) ausgebaut haben. Die Bewegung sollte sich nun über die 17 $ hinaus fortsetzen. Imminent sollten die Bullen in der Lage sein, den Bereich 16.60 $ bis 16.68 $ als Unterstützung zu halten. Je nach Risikoaffinität können Stopps nun unter 16.19 $, 16.31 $ oder 16.60 $ nachgezogen werden.Bis sich der Markt nicht entschieden hat, halten wir die Füße still. Nachkäufe erst beim nächsten Tradingbereich bzw. nachdem sich der Markt deutlich abgesetzt hat, oder wenn wir nun Abverkaufen und nochmals zu tieferen Kursen die Möglichkeit erhalten, Positionen aufzustocken. Auch ich würde Käufe im 1270 $-Bereich und tiefer nutzen, um Positionen aufzustocken. Nun halte ich die Positionen welche alle im Gewinn stehen mit Stop auf dem Entry und warte ab für welches kurzfristige Verlaufsszenario sich die Märkte entscheiden.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de