Anstieg der russischen Gold- und Devisenreserven in der 23. Kalenderwoche

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete gestern den aktuellen Stand ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände des Landes, in US-Dollar.Den Angaben zufolge belief sich der Wert der Gold- und Devisenreserven zum 8. Juni 2018 auf 461,0 Milliarden Dollar. Damit wurde in der 23. Kalenderwoche ein Anstieg der Bestände um 2,5 Milliarden Dollar verzeichnet, nachdem sich die Währungsreserven Russlands auch in der Vorwoche um 1,3 Milliarden Dollar erhöht hatten.Zum 1. Juni hatte der Wert der Gold- und Devisenreserven 458,5 Milliarden US-Dollar betragen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de