Gold weiter schwach - Goldaktien nicht

Es ist wirklich erstaunlich, was seit rund zwei Wochen im Goldpreis passiert. Jeden Tag geht es nach unten und dies ohne die typischen Belastungsfaktoren US-Dollar oder Zinsen. Die Indikatoren sind überverkauft, der Goldpreis notiert unterhalb des unteren Bollinger-Bandes und am Tief vom Dezember 2017.Der ganz flache Aufwärtstrend verläuft um 1.232 USD. Danach kommen noch die Unterstützungen der vergangenen Tiefs im 1.220 und 1.200 USD.Wie gestern besprochen, sahen die CoT-Daten per vergangenen Dienstag schon sehr gut aus. Gestern ist das Open-Interest deutlich um 14.310 Kontrakte angestiegen. Wir haben seit dem 05.06.2018 drei Wochen in Folge bessere CoT-Daten gesehen und diese wurde begleitet von einem Anstieg des Open-Interest von 448.000 auf 468.000. Gestern der Sprung auf über 491.000 Kontrakte.Wir sehen an der COMEX einen Kampf zwischen den Commercials und den Spekulanten.Die Commercials haben vermutlich weitere Short-Bestände verkauft und Long-Bestände aufgebaut, während die Spekulanten ihr Glück nun auf der Short-Seite versuchen.Die Stimmung für Gold ist im Eimer. Keiner hat mehr Lust auf Gold und dies ist nicht nur gefühlt so, sondern diese Lage zeigt auch der Stimmungsindikator von SENTIX. Im Chart auf der nächsten Seite sehen wir den Goldpreis oben und den Stimmungsindikator unten. Wir befinden uns im Bereich "extremer Pessimismus" und diese Niveaus waren immer gut für ein Tief:Es geht mir hier nicht darum, mir die Situation "schönzureden", doch was derzeit abläuft, sieht "mächtig gewaltig" nach einer großen Manipulation über die Terminbörsen aus.Das Umfeld dafür ist gut gewählt. Gestern war Feiertag in Kanada (Canada Day) und heute ist verkürzter Handel in den USA. Morgen der große Unabhängigkeitstag in den USA, an dem alle Börsen geschlossen sind. Derartige Phasen werden immer gerne genommen, um den dünnen Handel für die eigenen Zwecke zu nutzen.