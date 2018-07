Goldsucher in Schottland findet größtes Goldnugget des UK

Wie The Telegraph berichtet, wurde das bisher größte Goldnugget Großbritanniens in Schottland gefunden. Ein Mann, der zuvor stundenlang in einem Fluss gelegen hatte, fand einen Klumpen, der 85,7 kg (2,75 Unzen) wog. Er benutzte dabei eine Methode, bei der man mit einem Schnorchel das Flussbett absucht. Berichten zufolge soll das Goldnugget etwa 50.000 Pfund wert sein.Der Mann ist seit 20 Jahren hobbymäßiger Goldsucher und bewahrt das Nugget derzeit in einem Safe auf. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die britische Krone jeglichen Gewinn, der durch den Verkauf des Goldes erzielt würde, für sich beansprucht. Denn laut Gesetz werden Gold und Silber als "Mines Royal" klassifiziert, gehören in den meisten Fällen also offiziell der Krone. Der Finder müsste hierbei die Erlaubnis der Krone erhalten, um das Nugget und den möglichen Profit behalten zu dürfen.Das Nugget wurde bereits vor zwei Jahren gefunden, doch der Goldsucher ist seitdem erneut auf Gold gestoßen. Ein weiterer Grund, warum er die Stellen, die er für sein Hobby aufsucht, so streng geheim hält. "Er viele weitere Goldstücke gefunden und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er Stillschweigen bewahrt - so etwas möchte man niemandem auf die Nase binden", meinte ein Freund des Goldfinders.© Redaktion GoldSeiten.de