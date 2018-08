LBMA - Aktuelle Daten zu Gold- und Silbertransfers im Juni 2018

Laut den aktuellen Zahlen, die von der London Bullion Market Association ( LBMA ) gemeldet wurden, stieg die Anzahl an verkauften Goldunzen im Juni verglichen mit dem Vormonat um 11,5% auf 20 Millionen Unzen an; deren Wert nahm zudem um 9,6% auf 25,6 Milliarden Dollar zu. Die Anzahl an durchgeführten Transfers betrug 2.618, 4,2% weniger als noch im Mai, wobei durchschnittlich 7.632 Unzen je Transfer gehandelt wurden; ein Anstieg von 16,4% im Monatsvergleich.Das Volumen an gehandelten Silberunzen nahm hingegen um 1,2% auf 229,1 Millionen Unzen im Vergleich zum Mai ab, dabei fiel deren Wert um 0,9% auf 3,79 Milliarden Dollar. Im Juni wurden 1.004 Silbertransfers durchgeführt, 7,9% mehr als noch im vorherigen Monat, durchschnittlich wurden hierbei 228.236 Unzen je Transfer gehandelt; eine Abnahme von 8,4% im Monatsvergleich.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis im Juni belief sich auf 77,6.© Redaktion GoldSeiten.de