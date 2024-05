Goldman Sachs legt 2014er Rechtsstreit über Platin & Palladium Preisabsprachen bei

Die Investmentbank Goldman Sachs hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung einer Sammelklage aus dem Jahr 2014 im Zusammenhang mit dem Platin- und Palladiumhandel des Unternehmens erzielt hat. Goldman war einer von mehreren Angeklagten, denen vorgeworfen wurde, sich verschworen zu haben, um eine Markt-Benchmark für physische Platin- und Palladiumpreise zu manipulieren, berichtet Kitco News . Die Vereinbarung bedarf der endgültigen Dokumentation und der gerichtlichen Genehmigung. Die Bank erklärte, sie habe für ihren Anteil an der Vergleichssumme Rückstellungen gebildet.Die Klage wegen Preisabsprachen wurde ursprünglich vor fast 10 Jahren von Modern Settings LLC, einem in Florida ansässigen Hersteller von Schmuck und Polizeiabzeichen, eingereicht. In der Klage wurden Abteilungen von Goldman, BASF, HSBC Holdings Plc und der südafrikanischen Standard Bank Group Ltd. beschuldigt, seit 2007 die zweimal täglich stattfindenden Platin- und Palladium-Benchmark-Fixings sowie die darauf basierenden Futures- und Optionspreise manipuliert zu haben.Die Anwaltskanzlei des Klägers, Labaton Sucharow, bezeichnete dies als die erste Sammelklage des Landes wegen angeblicher Preisabsprachen bei den Metallen und erklärte, dass ihr Mandant und andere Metallkäufer durch das System Millionen von Dollar verloren hätten. Sie beschuldigten die Angeklagten des illegalen Austauschs von Kundendaten, die sie für das "Frontrunning" von erwarteten Preisbewegungen und auch für das "Spoofing" von Scheinaufträgen verwendet hätten.Zu der Zeit, als die Vorwürfe eingereicht wurden, kündigte die Hongkong Stock Exchange und die Clearing Division der London Metal Exchange (LME) an, dass sie von nun an für die Festsetzung der Preise für Platin und Palladium zuständig seien und eine neue elektronische Plattform verwenden würden. In der Anzeige wird behauptet, dass diese Änderungen für Modern Settings und andere Mitglieder der Klägergruppe zu spät kamen.© Redaktion GoldSeiten.de