Australian-Wedge-Tailed-Eagle-Münze feiert 10-jähriges Jubiläum

Dieses Jahr feiert die Perth Mint nicht nur das eigene 125-jährige Jubiläum, sondern auch das ihrer Australian-Wedge-tailed-Eagle-Münze . Zum 10-jährigen Bestehen der Münze erscheint eine besondere Auflage, sowohl aus Gold, als auch aus Silber. Die Goldmünzen wiegen mindestens 31,1 Gramm und sind auf 500 Stück limitiert. Von den Silbermünzen sollen maximal 1.000 Stück mit einem Gewicht von mindestens 155,5 Gramm ausgegeben werden.Als Motiv der Münze dient der Keilschwanzadler. Er wurde nach seinem langen, markant geformten Schwanz benannt und ist sowohl der größte Raubvogel Australiens, als auch einer der größten Adler der Welt. Er hat eine beeindruckende Flügelspannweite von bis zu 2,5 Metern und ist auch an seinen langen, kräftigen Beinen zu erkennen, die bis zu den Füßen befedert sind.Auf der Münze ist ein Keilschwanzadler abgebildet, der sich in die Lüfte erhebt. Der Greifvogel erscheint vor einem Hintergrund mit geometrisch angeordneten Elementen, die an eine Sonnenfinsternis erinnern. Neben den Aufschriften "AUSTRALIAN WEDGE-TAILED EAGLE" und "10TH ANNIVERSARY" enthält die Rückseite das Münzzeichen "P125", das auf das 125-jährige Bestehen der Perth Mint im Jahr 2024 hinweist. Außerdem sind das Gewicht, der Reinheitsgrad und die Jahreszahl der Münze angegeben.Die Vorderseite zeigt das Dan Thorne-Bildnis des König Charles III. und den Nennwert. Das Münzzeichen zeigt ebenfalls einen Keilschwanzadler, der auf einem Baumzweig landet und das erste Münzmotiv dieser Serie darstellt.