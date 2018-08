Das Silber zwischen den Schuldenbergen

Wir könnten die Verlierer sein.

Was ist mit Bevölkerungsveränderungen?

Die US-amerikanischen Staatsschulden sind ein vom "Deep State" verursachtes "Zugunglück". Die offiziellen Staatsschulden belaufen sich auf mehr als 21 Billionen Dollar und die ungedeckten Verbindlichkeiten fügen dem zusätzliche 100 bis 200 Billionen Dollar hinzu - abhängig davon, wer diese Kalkulationen anstellt.1. Das kann niemals zurückgezahlt werden. Die Andeutungen sind schwerwiegend... Irgendwann...2. Die offiziellen Staatsschulden verdoppeln sich alle acht bis neun Jahre. Klingen 75 bis 100 Billionen Dollar Staatsschulden in den 2030er Jahren machbar?3. Paul Krugman, Ph.D., glaubt, dass dies kein Problem ist. Viele andere Leute glauben denselben Unsinn. Bedenken Sie die Quelle.4. Verleugnung ist keine gewinnbringende Strategie, mag jedoch Crash hinauszögern.5. Die Verlierer des Zusammenbruchs werden nicht die finanzielle oder politische Elite, das Militär oder der "Deep State" sein.Dieser logarithmische Graph zeigt die offiziellen US-amerikanischen Staatsschulden in Millionen Dollar - ein Jahrhundert lang. Es gibt viele triftige Gründe zur Annahme, dass sich dieser 100-Jahres-Trend fortsetzen und beschleunigen wird. Der "Deep State" wird weiter "absahnen", solange es geht.Seit 1975 sind die Schulden um etwa 9% im Jahr gewachsen. Seit 1913 wuchsen die Schulden um etwa 8,8% im Jahr. Sie verdoppeln sich alle acht bis neun Jahre. Die Schulden helfen vielen einflussreichen Unternehmen dabei, Profite zu machen.Der untere, logarithmische Chart zeigt die offizielle Schuldenmenge pro Person - die bevölkerungsadjustierten Staatsschulden.Die Schulden nahmen sowohl in nominalen Dollar als auch nach der Bereinigung für das Bevölkerungswachstum zu.Was ist mit der vom Bankenkartell geschaffenen monetären Inflation, wenn man diese in Silber bepreist? Der untere Graph zeigt die bevölkerungsadjustierten Staatsschulden, wenn man diese in echtem Geld bepreist - Silber. Die Schulden nehmen stärker zu als der Silberpreis.Wie der Graph zeigt, nahmen die bevölkerungsadjustierten Staatsschulden auch zu, als man sie in Silber maß. Dieser Graph verwendete einen 5-jährigen gleitenden Durchschnitt, um die Silberpreisdaten zu glätten.