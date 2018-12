Goldminenaktien (HUI) - Wie wird 2019?

Es sind noch ein paar Handelstage, dann ist das Börsenjahr 2018 gelaufen. Der Minensektor steht mit dem Schlusskurs vom 24. Dezember aufs Jahr gesehen knappe 16% im Minus. Auf die Trendwende haben Anleger und Investoren in den letzten 12 Monaten, wie auch 2017, wiederholt vergeblich gewartet. Doch auf den letzten Metern könnte selbige doch noch einsetzen und das nächste Jahr zu einem Hausse-Jahr machen …Bereits am 1. Oktober hatte ich in der Analyse "Goldminenaktien (HUI) - Wie Phoenix aus der Asche, wenn …" auf einen wichtigen Widerstandsbereich hingewiesen, an dem die Wahrscheinlichkeit sprunghaft ansteigt, dass der HUI-Index sein finales Korrekturtief am 11. September mit 131,12 Punkten (Welle Y) gesehen haben könnte. Seit diesem Herbst-Tief ging es bereits über 23% nach oben. Doch noch reicht das nicht, um dem gesamtem Sektor den notwendigen Schwung verleihen zu können.Die genannte Widerstandszone 160/163 wurde zwar mit dem Hoch vom 19. Dezember mit 163,23 bereits angekratzt, doch der finale Bruch dieses Widerstandsbollwerkes, dem sich jetzt auch noch eine diagonale Widerstandszone hinzugesellt hat, lässt noch auf sich warten. Einzig der fallende Trendkanal wurde nun bereits nach oben hin verlassen.Mit einem Goldpreis im Rücken, der in der letzten Woche mit dem Bruch seiner Widerstandszone schon bullische Signale ausgesendet und damit entsprechendes Aufwärtspotenzial auf ca. 1.300 bis hin zu 1.360/70 USD entfaltet hat, dürfte aber auch bald der HUI nachziehen. Ob noch in diesem Jahr oder erst Anfang 2019 spielt dabei keine Rolle.Bei einem Ausbruch über die 164er Marke per Tagesschlusskurs hätte der HUI auf einen Schlag ein Aufwärtspotenzial von ungeahnten 34%, die sich an der 220 Punkte Marke orientieren, die wiederum dem nächsten wichtigen charttechnischen Widerstand entspricht. Dort könnte es dann eine entsprechende Gegenbewegung geben, aus der dann neuer Schwung für einen Run auf die 2016er Hochs (286 Punkte) geholt werden könnte.Die Entwicklung der Goldminenaktien 2019 hängt also maßgeblich bzw. lediglich an zwei markanten Widerständen. Nach der Hängepartie und der nicht enden wollenden Konsolidierung der letzten 2 ½ Jahr, hat der HUI-Index jetzt mit dem aufgezeigten Chartbild die reele Chance endlich aus seinem Loch herauszukommen und eine Trendwende zu zeigen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.