First Cobalt Corp.: Fortschritte in der Materialprüfung für Raffineriebetrieb

TORONTO, 30. Januar 2019 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQX: FTSSF) (das "Unternehmen") freut sich, Zwischenergebnisse aus laufenden Tests von Kobalthalxidmaterial als potenziellem Ausgangsmaterial für First Cobalt´s Raffinerie in Ontario, Kanada, liefern zu können. Die heute gemeldeten vorläufigen Testergebnisse geben weitere Sicherheit, dass das Flussdiagramm von First Cobalt´s Kobaltraffinerie für die Aufnahme von Kobalthalxideinsatzmaterial geeignet ist.- 98% des Kobalts wurden erfolgreich aus Kobalthydroxidmaterial in Vorversuchen mit Lösungsmittelextraktionsverfahren ausgewaschen, um schädliche Elemente weiter zu entfernen- Kobaltextraktionstests haben begonnen und folgend wird Sulfatkristallisation angewendet zur Herstellung von Kobaltsulfat, Ergebnisse werden bis zum Ende des Quartals erwartet- Potenzial zur Steigerung des Anlagendurchsatzes durch den Ausschluss des Autoklavkreislaufs"Die heutigen Ergebnisse stimmen uns weiter zuversichtlich, dass das Flussdiagramm der Raffinerie von First Cobalt auch Kobalt produzieren kann, um den nordamerikanischen Markt zu beliefern. Nachdem wir diesen Meilenstein erreicht haben, treiben wir die nächste Testphase mit der Produktion von Kobaltsulfat voran, die wir voraussichtlich noch vor Ende des Quartals abgeschlossen haben werden. Der niedrigere Preis für Kobalthalxid auf dem heutigen Markt deutet auf ein höheres Margenpotenzial durch eine Verbesserung des leicht verfügbaren Angebots an Kobalt-Zwischenprodukten hin. Wir prüfen weiterhin die Quellen von Fremdkapital zur Finanzierung der Wiederinbetriebnahme der Raffinerie, die Mittel für die Finanzierung künftiger Arbeiten an unserem Flaggschiff Iron Creek Cobalt Project in Idaho, USA, bereitstellen könnten.Ende 2018 wurde SGS Canada beauftragt, Kobalthalxid mit dem bestehenden Flussdiagramm der Raffinerie zu testen, um festzustellen, ob Kobalthalxid ein geeignetes Ausgangsmaterial für die Raffinerie sein könnte (siehe Pressemitteilung vom 8. November 2018). Das bestehende Flussdiagramm beinhaltet einen Autoklavenkreislauf und eine Reihe von Lösungsmittelextraktionsverfahren ("SX") zur Behandlung verschiedener Elemente sowie Produktfällungs- und Filtrationsstufen. Die Tests von SGS Canada simulieren diese Schaltungen, um die Fähigkeit zu bestimmen, Kobalthydroxid zu Kobaltsulfat-Heptahydrat ("Kobaltsulfat"), einem kritischen Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, zu verarbeiten.Erste Tests haben erfolgreich 98% des Kobalts aus dem Kobalthydroxid ausgewaschen und die Qualität der Laugenflüssigkeit durch die Entfernung schädlicher Elemente mit Hilfe einer Verunreinigungs-SX-Stufe weiter verbessert. SGS Canada wird nun einen weiteren SX-Prozess zur Kobaltextraktion testen, gefolgt vom Polieren zur Entfernung der verbleibenden Verunreinigungen und einer anschließenden Sulfatkristallisation zur Herstellung von Kobaltsulfat.Das derzeit getestete Kobalthalxid weist Kopfgrade von mehr als 20 % Kobalt auf und würde es nicht erforderlich machen, dass der Autoklav der Raffinerie reaktiviert wird, was ein höheres Produktionspotenzial fördert, als in einer von der Primero-Gruppe erstellten unabhängigen Studie projiziert wurde. Am 10. Oktober 2018 gab das Unternehmen die Ergebnisse von drei Studien bekannt, die zur Abschätzung des Kapitalbedarfs, der Betriebskosten, der Genehmigungsfristen, der potenziellen Rohstoffoptionen und der Ausschöpfungsmöglichkeiten durchgeführt wurden. Die Studie der Primero-Gruppe zur Schätzung des Kapitalbedarfs und der Betriebskosten ging davon aus, dass das hydrometallurgische Autoklavsystem der Raffinerie zur Verarbeitung von arsenreichen Erzen mit Kopfgraden von bis zu 15% Kobalt verwendet wird. In diesem Basisszenario wurde eine Zuführungsrate von 24 Tonnen pro Tag angenommen, was zu einer jährlichen Produktion von 1.063 Tonnen Kobalt pro Jahr führt. Der Autoklav wurde als potenzieller Engpass für eine höhere Produktionsrate ohne zusätzliche Investitionen identifiziert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse vorläufig sind und dass zusätzliche Arbeiten, einschließlich Detail-Engineering, erforderlich sind, um die mögliche Kapazität der First Cobalt Raffinerie zu bestätigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45759/FCC_Refinery_Update DEPRcom.001.jpegBild 1. Außen- und Grundstücksfläche der ersten Kobaltraffinerie (Ontario, Kanada)Die ersten beiden Testphasen zielen darauf ab, die Wirksamkeit des Auslaugungsprozesses zu bestimmen und schädliche Elemente im gesamten Flussdiagramm bis zur Produktion von Kobaltsulfat genau zu verfolgen, mit dem übergeordneten Ziel, Kobaltsulfat für den nordamerikanischen Markt herzustellen. Die getestete Kobalthalxidprobe wies einen Gehalt von 23,2% Co, 3,45% Mg, 3,27% Mn, 2,4% Fe, 1,6% Cu und 1% Si auf, während alle anderen schädlichen Elemente deutlich unter 1% lagen.Der erste Laugentest versuchte, Kobalt aus der Probe bei drei verschiedenen pH-Werten, 2,5, 2 und 1,5, zu laugen, wobei ca. 10 g/L Co in der resultierenden Laugenflüssigkeit angestrebt wurden. Das Material wurde unter atmosphärischen Bedingungen gut ausgelaugt, was bedeutet, dass der Autoklav-Kreislauf in der Raffinerie unter diesem Szenario wahrscheinlich nicht erforderlich wäre. Die Kobaltkonzentration in der Laugenflüssigkeit war bei allen drei getesteten pH-Werten konstant und reichte von 11,3 bis 11,7 g/L Co. Bei pH 1,5, wobei 94% der Gesamtprobe in Lösung gehen und 98% des Kobalts ausgewaschen werden.Um schädliche Elemente weiter zu entfernen und die Produktqualität zu verbessern, wurden die ersten SX-Kontakte mit D2EHPA als organischem Reagenz bei verschiedenen pH-Werten zwischen 3 und 5 durchgeführt. Diese Tests wurden sauber und ohne Bildung von Schmutz getrennt. Der Mangangehalt, gemessen am Verhältnis von Kobalt zu Mangan, hatte nach dem Ablösen ein Ausgangs-Co:Mn-Verhältnis von 14 in Lösung. Es wurden Tests bei nacheinander höheren pH-Werten durchgeführt, die die Manganbelastung erwartungsgemäß erhöhten, was dazu führte, dass 82% des Mangans entfernt wurden und nach einem einzigen Kontakt ein Co:Mn-Verhältnis von 68 ergab. Diese verunreinigten SX-Kontakte entfernten auch 99% von Zn und 29% von Ca aus der Probe.Das erreichte Co:Mn-Verhältnis ist ausreichend, damit dieses Scoping-Level-Programm die nächste Phase der Prüfung, die Extraktion von Kobalt durch einen weiteren SX-Prozess mit Lade-, Wasch- und Stripping-Tests zur Verbesserung der Kobaltreinheit mit der Absicht, Kobaltsulfat durch Kobaltsulfatkristallisation herzustellen, beginnen kann. Die Ergebnisse dieser Schritte werden vor Ende des Quartals erwartet.Die First Cobalt Refinery ist eine hydrometallurgische Kobalt-Raffinerie im Canadian Cobalt Camp, etwa 500 Kilometer von der US-Grenze entfernt. First Cobalt´s Raffinerie hat das Potenzial, entweder ein Kobaltsulfat für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt oder Kobaltmetall für die nordamerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie oder andere industrielle Anwendungen herzustellen. Das Unternehmen führt Gespräche mit Unternehmen, die sich auf die Vermarktung und Beschaffung von Konzentraten spezialisiert haben, um sich die Quellen von ethisch erzeugtem Kobalt als Ausgangsmaterial von First Cobalt´s Raffinerie zu sichern.Eine endgültige Entscheidung darüber, ob die Raffinerie wieder in Betrieb genommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen worden und hängt von den Ergebnissen der vorangegangenen Studien sowie von der Fähigkeit des Unternehmens ab, lebensfähige Rohstoffe zu beziehen.Am 10. Oktober 2018 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse von drei unabhängigen Studien, die zur Abschätzung des Kapitalbedarfs, der Betriebskosten, der Genehmigungsfristen, der potenziellen Rohstoffoptionen und der Einsatzmöglichkeiten durchgeführt wurden. Bei einer Zuführungsrate von 24 Tonnen pro Tag und unter Verwendung des aktuellen Flussdiagramms werden die Kapitalkosten für den Neustart auf 25,7 Mio. USD (einschließlich einer Reserve von 30%) geschätzt, und eine zulässige Überprüfung kam zu dem Schluss, dass ein Neustart innerhalb von 18 Monaten nach Auswahl eines Ausgangsmaterials möglich ist.Ein Unternehmensfilm über die erste Kobaltraffinerie in Ontario, Kanada, ist auf der Website des Unternehmens unter http://www.firstcobalt.com/investors/media-gallery/videos/ verfügbar.Peter Campbell, P.Eng., ist die qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt hat. Herr Campbell ist auch eine kompetente Person (wie im JORC Code, Ausgabe 2012 definiert), die ein praktizierendes Mitglied der Professional Engineers of Ontario ist (eine "Recognised Professional Organisation" im Sinne der ASX Listing Rules). Herr Campbell ist auf Vollzeitbasis als Vice President, Business Development für First Cobalt tätig. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die durchzuführende Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC-Codes zu qualifizieren. Der Begriff "Kompetente Person" wird von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden nicht anerkannt, und der Begriff wird von der Gesellschaft in Bezug auf den JORC-Code verwendet, um die Einhaltung der ASX Listing Rules und der in Australien geltenden Berichtspflichten zu gewährleisten.First Cobalt ist ein nordamerikanisches reines Kobalt-Unternehmen, dessen Flaggschiff das Iron Creek Cobalt Project in Idaho, USA, ist, das Mineralressourcen von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,11% Kobaltäquivalent abgebaut hat. Das Unternehmen besitzt auch die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika und 50 ehemalige Minen im kanadischen Kobaltcamp.Im Namen der First Cobalt Corp. 